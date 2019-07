«El Chapo» Guzmán condenado a pasar el resto de sus días en la cárcel

El narcotraficante Joaquín «El Chapo» Guzmán era poderoso, pero no intocable y ahora pasará el resto de sus días encerrado en una cárcel de Estados Unidos.

Este miércoles, el juez federal de Nueva York que llevaba el caso, Brian Cogan, del tribunal de Brooklyn, aceptó la petición de la Fiscalía estadounidense de condenar al mexicano a cadena perpetua más 30 años adicionales por el uso de armas de forma violenta y 240 meses por blanqueo de dinero.

La condena contra el Chapo se da después de que la justicia estadounidense lo halló culpable, en febrero pasado, por diez cargos que pesaban en su contra.

Entre los delitos por los que responde ahora el mexicano está el de participación continuada en una organización criminal y tráfico de drogas, reseñó EFE.

Desde que se concretó su extradición en enero de 2017, permanece en una cárcel federal en Manhattan, considerada una de las más seguras de EE. UU.

El proceso judicial que se le siguió duró tres meses y durante ese tiempo la justicia escuchó a 56 testigos, incluyendo socios y empleados. Las deliberaciones duraron seis días.

Además de cumplir la pena, al narcotraficante se le confiscarán unos 12.600 millones de dólares en compensación al tráfico de miles de toneladas de drogas.

Lo que dijo el Chapo por la sentencia

Aunque no declaró durante el proceso, este miércoles el líder del cartel de Sinaloa habló ante Cogan previo a la aprobación de la sentencia.

Lanzó acusaciones de corrupción contra EE. UU. y afirmó que los 30 meses que lleva detenido han «sido una tortura física y mental». «La situación más inhumana que he vivido en toda mi vida», agregó.

«Cuando fui extraditado esperaba un juicio justo donde mi fama no fuera determinante para administrar justicia, pero pasó lo contrario (…) Ya que el Gobierno me enviará a una cárcel donde se olvidarán de mi nombre, tomo la oportunidad para decir que aquí no hubo justicia», manifestó Guzmán.

Por su parte, su defensa informó que están tramitando la apelación de la sentencia. «Ha habido problemas significativos relacionados con la moción para un nuevo proceso, la extradición, la reducción de los contrainterrogatorios… que nunca he visto en 28 años. Nunca se me había limitado tanto como en este caso pero lo entiendo, esto fue un espectáculo», afirmó el abogado Jeffrey Lichtman.