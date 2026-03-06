El legado de Kristi Noem en el Depto. de Seguridad Interna de EEUU: 41 muertos bajo su custodia, asesinatos y una acusación grave de corrupción

Esta semana, el Presidente Donald Trump anunció que la funcionaria Kristi Noem dejará su cargo al mando del Departamento de Seguridad Interna de EEUU (DHS, por sus siglas en inglés), para pasar a ser la «Enviada Especial» del país en el denominado «Escudo de las Américas» (The Shield of the Americas).

Según Trump, este «Escudo» constituye «una nueva iniciativa de seguridad en el hemisferio occidental» que será presentada oficialmente el 7 de marzo en una reunión a la que asistirán los presidentes y primeros ministros de Argentina, Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Paraguay, Trinidad y Tobago, y también el mandatario electo de Chile, José Kast.

Ante la confirmación de la salida de Kristi Noem del DHS, el periodista Ricardo Pérez Trejo publicó en el diario Red América un recuento del legado que deja la funcionaria en esta repartición, desde la cual lideró una despiadada persecución contra los inmigrantes -a través de la policía migratoria ICE- que causó conmoción por su crueldad y por los asesinatos a mansalva de ciudadanos estadounidenses.

«En los 13 meses que Kristi Noem estuvo al frente del DHS, al menos 41 personas murieron bajo custodia de las autoridades migratorias; agentes del Servicio de Migración y Aduanas mataron con disparos a quemarropa a ciudadanos estadounidenses, detuvieron a cientos de miles de menores de edad y se arrestó a más de 700 mil personas por supuestamente estar ilegalmente en el llamado país de la libertad», apunta el periodista en su nota.

Seguidamente, recordó que «bajo el mandato de la exgobernadora de Dakota del Sur, los agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) no solo mataron con disparos a quemarropa a la poeta Renee Good y al enfermero Alex Pretti en las calles de Mineápolis. También dejaron a Nurun Amin Shah Alam, un hombre ciego —refugiado rohinyá proveniente de Birmania— abandonado a su suerte, sin zapatos, en medio de temperaturas bajo cero, sin avisar a sus familiares, y cuyo cuerpo fue hallado muerto hace dos semanas en Buffalo, Nueva York».

A lo anterior se suma una grave acusación de corrupción dada a conocer recientemente, cuando legisladores demócratas revelaron en una audiencia celebrada el 5 de marzo que Noem «gastó 220 millones de dólares en la famosa campaña contra la inmigración —en la que salía ella misma en fotos a caballo frente al Monte Rushmore, entre otros excesos— y que fueron pagados a una empresa vinculada a la propia funcionaria federal estadounidense».

