El plan anglosajón: debilitar a Alemania, cercar a Rusia y la urgencia de un camino para la Paz

Urge un camino para la paz o las grandes potencias del mundo no van a detener la escalada de agresividad, violencia y muerte propia del modelo capitalista depredador instalado y respaldado por maquinaria militar.

Un modelo que, para defender su sitial en la cúspide de la pirámide, no trepida en recurrir a guerras y pestes, solapadas tras un par de organizaciones benéficas con la que intentan pagar su mal mayor.

El problema de fondo es la agresividad trasladada a distintos aspectos donde el más fuerte no cesa en golpear al más débil.

El seguir haciendo el mal, el daño en vez de la reparación, el cuidado.

Las agresiones a veces operan para hacerse más sutiles como bloqueos económicos a quienes no siguen los designios del departamento de Estado norteamericano, cuyas fuerzas militares son obedientes a una oligarquía capitalista occidental que no ha detenido su hostigamiento al Oriente.

La respuesta en un campo de batalla militarizado en extremo y en donde hay agendas y discusiones de mayor presupuesto para la industria bélica, preparando a Europa para un escenario de guerra innecesario que solo beneficia al imperio anglo, la respuesta es la política activa de la ciudadanía para la paz, la racionalidad.

Tras la ejecución del Brexit por parte de Inglaterra, las matemáticas definitivamente no les cuadran y en momentos de crisis buena es la guerra en distintos frentes por el globo, antes que una banca rota no reconocida del sistema y tanto activo digital basura dando vuelta.

Desde la Pandemia en adelante y luego con la guerra en tantos frentes, la economía de las naciones se encuentra estresada y los corazones financieros de la OTAN imprimieron dinero a mayor velocidad que nunca antes en la historia para financiar su rol.

Sabían anticipadamente vendría inflación, pero salieron nuevamente a endeudar a las naciones periféricas para luego elevar el valor del dinero, en cobro de intereses que no bajan y donde los depósitos a plazo de quienes tienen alguna capacidad de ahorro ya no rentan lo mismo que hace unos años.

Mientras tanto la vida para los que menos tienen se encarece.

El United Kingdom con Estados Unidos, más Canadá y Francia a la cola otra vez, envenenan a Alemania para mantenerla de su lado, pero no hay Brexit real y es una ilusión que nos lleva a un abismo como sociedad.

Hay que hacer memoria como planificadamente le cortaron a Alemania el gas que venía de Rusia a buenos precios poniendo en shock su economía.

Europa sigue prisionera de quienes por su cuenta decidieron salir de la Unión Europea, de la zona Euro y en medio de las alucinaciones de la transformación del dinero como le conocíamos hasta hace poco, entraron en una carrera de digitalización donde países como Ucrania llevaban camino muy avanzado, teniendo una doble razón para iniciar ahí la guerra.

Había que salvar la economía del imperio del Reino Unido y Estados Unidos, retrasar el BRICS y golpearlo duramente, ya se había empujado lo suficiente para que Rusia reaccione criminalmente, era el momento perfecto para una nueva operación “Overcast” en Ucrania para llevarse el imperio anglo a los mejores programadores y científicos ucranianos que se puedan unir a sus fuerzas, tal como sucedió con los científicos alemanes y judíos tras la segunda guerra mundial.

El sistema en vez de invertir para la reconstrucción de un sistema financiero internacional multipolar, en vez de una lógica de cooperación, mantiene una lógica, irracional de guerra.

Volver a la cordura, requerirá de movilización social, la política en las calles que pueda empujar a que los altos niveles detengan la catástrofe y la carrera de más presupuesto para armas más letales como está sucediendo .

La construcción de un nuevo sistema financiero internacional fraterno donde Suiza puede decir mucho ,y actualizado al nuevo milenio que comenzamos a transitar, donde las comunicaciones punto a punto son posibles sin mayor intermediación, y simplemente trazables en vez de jugar peligrosamente con la guerra, un desafío urgente.

Según la RAE, el imperialismo es “Actitud y doctrina de quienes propugnan o practican la extensión del dominio de un país sobre otro u otros por medio de la fuerza militar, económica o política”.

Bajo esta definición podemos observar que los imperios del mundo se han comportado de distinta manera, y unos fueron por el mundo en distintas formas, más violentas y menos violentas para la humanidad.

Mientras el imperio anglo que combate la decadencia de su relato como gato de espalda, se intenta desprestigiar a China o Rusia con campañas de comunicación y observatorios de desinformación que hacen vista gorda a la gran desinformación propia que esparce por años la mediática occidental.

Ninguno de los modelos es perfecto, y Rusia lamentablemente cayó en la trampa de la guerra del imperialismo del Reino Unido y Estados Unidos, quienes por su inestabilidad económica necesitaban salir a tensar el mundo en distintos frentes con guerra como lo han hecho por más de una centuria desplazando operaciones militares de importancia otra vez lejos, muy lejos de donde están sus reyes, sus presidentes, los hogares de los soldados enviados bajo la hipnosis de una bandera para preservar el dominio de los patronos de la pirámide.

La ocupación de Rusia en Ucrania, se trata de la ampliación de fronteras de Imperio ruso como reacción para la ocupación de Ucrania ya que las naciones vecinas se iban transformando en bases para la OTAN, las milicias de la oligarquía capitalista corporativa de occidente.

No se trata de misiones diplomáticas, si no de bases propiamente militares, que el Reino Unido y Estados Unidos no pararon de expandir y que no quieren perder, como tampoco sus enclaves productivos con los que succionan materia prima clave y energía de otros territorios alejados de sus fronteras por el mundo.

Ese imperio anglo estadounidense, respaldado absurdamente por la oligarquía europea, al igual que otras oligarquías de derechas del mundo como la misma oligaqruía rusa, debiesen escuchar más a los sabios Presidentes de naciones de importancia que proponen caminos para la Paz en el Mundo como Andrés Manuel López Obrador en México y Lula da Silva en Brasil, Petro en Colombia, como también prestar mayor atención a los intelectuales de sus propios países y ciudadanos que se han manifestado en las calles y universidades clamando detener el genocidio de Israel sobre Palestina, reflujo y responsabilidad de Inglaterra tras el apoyo prestado a la ideología del sionismo para la fundación de un Estado para Israel: el portaviones y fábrica de armas en medio oriente para la sed de recursos naturales del imperio anglo-estadounidense.

Camino para la Paz

Volodímir Zelenski , Presidente de Ucrania que prontamente cumplirá su periodo como presidente democráticamente elegido, ha dicho quiere avanzar para la Paz, pero hasta donde se sabe aún no envía invitación al Kremlin para un encuentro por la Paz a realizarse con fecha del 15 y 16 de junio en Suiza.

Sería importante lo haga y se den garantías suficientes de que el espacio sea una Cumbre para alcanzar paz y no un lugar para unir adhesiones a una parte y condenas para otra, una cumbre para irse con más dinero, nuevas armas y alargar la guerra en vez de detenerla ya.

El Papa ha dicho desde Roma a Ucrania que para la Paz, levantad bandera blanca. La rendición no como cobardía sino como señal para la paz y el inicio de un cese al fuego, la reconstrucción en Ucrania inmediata como la reparación a todas las víctimas de la guerra.

Este espacio pensado para el diálogo para la paz, no obstante, si no participa Rusia será una mesa con poco efecto para la Paz, pues para ella se necesita que los dos países enfrentados se sienten frente a frente y los demás países presentes actúen de forma neutral y les ayuden a alcanzar la paz ante una guerra desatada finalmente por decisiones de sus gobernantes y sus obediencias.

Qué tierras regresa Rusia a Ucrania, y a qué territorios renuncia Ucrania en post de la paz tras haberlos perdido en guerra, son temas de fondo de este encuentro, donde ninguna mezquindad nacionalista ni testarudez imperialista, vuelva a poner en riesgo la estabilidad en la zona y el no matarás vuelva a ser Ley primera de pueblos que habían conquistado desde Grecia a Moscú el cristianismo.

Rusia y Ucrania deben trabajar arduamente desde ya para que sus pueblos vuelvan a ser los hermanos, primos que han sido por siglos y se respete la diferencia de lenguas como señal de que podemos vivir armoniosamente en diversidad respetando la diferencia.

Hay que erradicar el odio, hay que recobrar la razón para la Paz de manera urgente.

El Ciudadano