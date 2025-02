El uso deshumanizante de imágenes de deportación por parte de la Casa Blanca

La reciente publicación de la Casa Blanca en la red social X, donde se compartió un video de inmigrantes encadenados durante su deportación bajo el título “ASMR: Vuelo de deportación de extranjeros ilegales”, ha desatado críticas masivas. Lo que podría haber sido una simple actualización sobre las operaciones de control migratorio ha sido transformado, en un desconcertante y perturbador intento por presentar la deportación de seres humanos como una experiencia relajante. El uso de la abreviatura ASMR, asociada a sensaciones placenteras, junto con imágenes de personas esposadas y encadenadas, ha generado indignación en un amplio espectro de la opinión pública.

El gobierno no solo ha mostrado una preocupante falta de sensibilidad hacia el sufrimiento humano, sino que ha ido más allá al intentar normalizar y estetizar un proceso que implica dolor, separación y deshumanización. Las críticas no se han hecho esperar, con usuarios de la red calificando el video de “enfermizo”, “horrible” y “fascista”. Estas reacciones, que alcanzaron rápidamente millones de visualizaciones, ponen de relieve un punto crucial: la Administración actual parece no comprender la gravedad de las implicaciones morales y éticas de las políticas de deportación.

El mensaje subyacente detrás de esta publicación es preocupante. Al presentar una acción punitiva como una experiencia casi estética, se banaliza la realidad que enfrentan los inmigrantes en su lucha por sobrevivir. Muchos de los deportados huyen de situaciones de violencia, pobreza y crisis humanitarias en sus países de origen. Mostrar su deportación como contenido de entretenimiento roza lo grotesco y refleja una deshumanización sistemática que va más allá de la política migratoria en sí.

Este tipo de contenido, además, mina la dignidad de las personas implicadas en estos procesos. No se puede olvidar que, detrás de cada imagen de una persona encadenada, hay una historia de vida y lucha, y el gobierno tiene la obligación de tratar estos casos con el máximo respeto por los derechos humanos, algo que claramente ha fallado en hacer con esta publicación.

En el contexto de una administración que ha priorizado la deportación masiva como una de sus principales metas políticas, es evidente que esta acción no es un error aislado, sino una extensión de una agenda que, sin reparos, exhibe su dureza como un rasgo de fortaleza. La forma en que se gestiona la comunicación pública, especialmente en temas tan sensibles como la inmigración, revela mucho sobre la ética y los valores que guían a los líderes de una nación.

En definitiva, la Casa Blanca no solo ha fracasado en proyectar una imagen empática y humanitaria en la cuestión migratoria, sino que ha decidido hacerlo a través de un gesto que ha sido calificado de “vergonzoso” por miles de ciudadanos. Las cadenas y esposas que tintinean en el video no son un sonido relajante, sino el eco de una política que ignora la humanidad de aquellos que más necesitan comprensión y apoyo.

ASMR: Illegal Alien Deportation Flight 🔊 pic.twitter.com/O6L1iYt9b4 — The White House (@WhiteHouse) February 18, 2025

Foto: X

