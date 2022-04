Elecciones Francia 2022 : Situación Política y posibles resultados

Además, hay un contexto de fatiga democrática que ha aumentado bruscamente desde el

inicio de la pandemia de COVID. Las elecciones intermedias de 2020 y 2021 han experimentado registros de abstención, una señal del debilitamiento de la democracia francesa y de una crisis de oferta política.



A diferencia de las elecciones pasadas, no hubo debates electorales que reunieran a todos los

candidatos, sino solo entrevistas individuales en televisión o debates bilaterales como los de

Eric Zemmour y Jean-Luc Mélenchon. Esto ha tenido efectos significativamente negativos

sobre el interés de la ciudadanía en esta elección.



En términos concretos, una de las principales incógnitas será la participación electoral y el

hecho que las clases populares acudan a las urnas. Una baja participación sería perjudicial para Marine Le Pen y Jean-Luc Mélenchon, debido a la estructura de su electorado, mientras que una alta tasa de participación repercutiría negativamente en los resultados de Emmanuel Macron y Valérie Pécresse.

II) LAS PRINCIPALES CANDIDATURAS

El gráfico a seguir muestra el promedio de todas las encuestas publicadas:

Emmanuel Macron :

La imagen del presidente saliente se benefició de la situación geopolítica en Ucrania, dado que los franceses reconocieron su buen manejo de la crisis. La guerra en Ucrania también ha generado un contexto de incertidumbre favorable al Presidente. Sin embargo, desde la

segunda semana de marzo, Macron encadenó errores al proponer muchas medidas

“anti-sociales”:

● Jubilación a los 65 años

● Reforma de ingresos mínimos

● Ataques mediáticos contra los profesores

● Propuesta de permitir la contratación de niños de 12 años bajo contratos de

“aprendizaje”

Hizo una mala campaña y despertó a sus oponentes que parecían anestesiados por la guerra

en Ucrania. Su imagen consensual ha bajado mucho durante varias semanas. La brecha con

Marine Le Pen se ha reducido enormemente en muchas encuestas.



Marine Le Pen :

Marine Le Pen parecía estar muy debilitada antes del inicio de la campaña electoral. Ha tenido unas elecciones intermedias pobres (municipales y regionales) y su liderazgo fue cuestionado desde la derecha por la candidatura emergente de Eric Zemmour. Sin embargo, la llegada de un competidor de extrema derecha suavizó su imagen.

Por esta razón, la imagen de Marine Le Pen ha mejorado a lo largo de las elecciones. Ya no genera tanto miedo como antes, la demonización se detuvo y se deportó hacia Eric Zemmour.



Marine Le Pen se contentó con hacer campaña sobre el poder adquisitivo. Esto hizo que Eric Zemmour la calificara de «mujer de izquierdas». Hoy, Marine Le Pen da la impresión de ser una mujer humana, que quiere aplicar una política social y devolverle la soberanía a los franceses.

A diferencia de Eric Zemmour, no se ha visto afectada por sus posiciones anteriores sobre

Rusia.



Eric Zemmour :

Eric Zemmour es un escritor y polemista de extrema derecha que no tenía partido político antes de las elecciones. Se lanzó como único outsider en la campaña gracias al apoyo de una gran base de ¿seguidores en el país. El leitmotiv de su campaña fue la lucha contra el «gran reemplazo», teoría según la cual la población francesa está siendo sustituida por inmigrantes. Su imagen se sitúa muy a la derecha, más a la derecha que Le Pen. Es más liberal en la economía también, y menos estatalista que ella. Se parece a Vox en España. Zemmour ha llevado a cabo una verdadera campaña electoral y ha organizado mítines impresionantes. Sin embargo, se vio directamente afectado por la guerra de Ucrania porque, antes de la crisis, había afirmado en los medios de comunicación que estaba seguro que

Putin no invadiría el país. También se opuso a la acogida de refugiados ucranianos.

Lleva varias semanas perdiendo mucho terreno en favor del voto útil a Marine Le Pen. Sin embargo, Eric Zemmour busca sobre todo recomponer el espacio de la derecha, especialmente en la perspectiva de las elecciones de diputados, que sucederán en junio. Su partido cuenta con 100.000 afiliados y ha atraído a figuras de toda la derecha.



Valérie Pécresse :

Valérie Pécresse es la candidata de la derecha tradicional, el partido republicano. Ha hecho una campaña muy mala. Le falta carisma y su mitin principal fue un desastre. No ha podido mantenerse visible, atrapada entre su cercanía a Emmanuel Macron y una parte de su base militante que se inclina por las tesis de Eric Zemmour.

No contó con el apoyo de la figura tutelar de los republicanos: Nicolas Sarkozy. Es probable que su partido sufra una importante crisis durante las elecciones legislativas de junio.



Jean-Luc Mélenchon :

Jean-Luc Mélenchon parecía muy débil al principio de la campaña electoral. Su imagen era entonces muy divisiva y se enfrentó a una importante hostilidad en el país. Su base electoral estaba desmovilizada y se preveía una baja movilización de sus votantes. Por esto, Mélenchon se estancó en torno al 10% en las encuestas durante muchos meses.

Sin embargo, los anuncios “anti-sociales” de Emmanuel Macron y el último mes de campaña han vuelto a movilizar a sus partidarios en las últimas semanas. También parece producirse un efecto de «voto útil» en su beneficio y en detrimento de otras candidaturas, como las del ecologista Yannick Jadot, ecologista, o Fabien Roussel, del Partido Comunista.

Mélenchon avanzó mucho en marzo. Las últimas encuestas le dan más del 17% de los votos. Sin embargo, la distancia con Marine Le Pen parece teóricamente demasiado grande para que pueda aspirar a una calificación a la segunda vuelta por el momento.



Yannick Jadot :

El candidato verde ha hecho una mala campaña. No es muy carismático y no corresponde a la imagen “gaulliste”, fuerte y providencial, que esperan los franceses para una elección presidencial. No tuvo ningún impacto en los medios de comunicación.

Su partido, los ecologistas, se encontrará amenazado de extinción si no obtiene el 5% de los votos, que es el umbral para el reembolso público de los gastos de la campaña electoral.



Anne Hidalgo :

Anne Hidalgo ha hecho la peor campaña electoral. El partido socialista podría extinguirse en

las próximas elecciones legislativas.

III) QUE PUEDE PASAR EN LA SEGUNDA VUELTA?

Los sondeos de segunda vuelta dan entre 46 y 48,5 por Marine Le Pen y entre 51,5 y 54 por

Macron

En caso de segunda vuelta entre Macron y Mélenchon, los sondeos dan entre 40 y 42 a

Mélenchon y entre 58 y 60 a Macron.

El gap entre Macron y Le Pen se redujo muchísimo durante las últimas semanas.

Esta es una tabla que muestra el comportamiento de los votantes en caso de una segunda

vuelta entre Macron y Le Pen:

Una parte importante del electorado de izquierdas se abstendría.



Por el momento, una victoria de Le Pen sigue siendo improbable, pero se está convirtiendo

en una posibilidad. Mucho dependerá de la campaña de la segunda vuelta. Si Marine Le Pen

se mostrase demasiado cercana a Eric Zemmour, volvería a demonizarse. Por el contrario, si

lograra encarnar el rechazo a la reforma de las jubilaciones propuesta por Macron, podría

atraer votos de la izquierda o disminuir el apoyo hacia su oponente.

Las instrucciones de los candidatos desempeñarán un papel importante. Así, podría abrirse

una crisis dentro de Los Republicanos, el partido de Valérie Pécresse, ya que algunos altos

cuadros llamarán a votar a Macron y otros a Marine Le Pen.

Los últimos días de la campaña de la primera vuelta son verdaderamente decisivos. La

diferencia entre Macron y Le Pen el domingo por la noche jugará un papel clave. Tampoco se

puede descartar totalmente una sorpresa, la presencia de Jean-Luc Mélenchon en la segunda

vuelta.

Por Vincent Ortíz