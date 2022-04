En Italia siguen muriendo unas 100 personas por día de covid

Italia reporta un 10% más de muertos por Covid 19 que el resto de Europa, lo que mantiene preocupadas a las autoridades sanitarias del país europeo.

Un nuevo estudio advierte que Ómicron y sus variantes son tan letales como las cepas anteriores del coronavirus y afectan aún más a los no vacunados, reseñó Clarín.

El gobierno ha comenzado a aplicar la cuarta dosis a los mayores de 80 años y a los enfermos frágiles de una serie de enfermedades. Sobre la marcha se espera avanzar a las otras franjas de edades. No hay certeza de que haya que vacunar también a los más jóvenes “pero esto lo indicará la realidad de los contagios y la difusión de los casos más serios”, señalan expertos.

El profesor Fabrizio Precliasco, de la Universidad de Milán, señaló que los datos del estudio realizado en Hong Kong que revelan que Omicron 2 y sus variantes más afines son tan mortales como las variantes ancestrales de Covid-19.

Las cifras de muertos por coronavirus se mantienen elevadas en Italia. Foto: WEB.

Pregliasco dijo que la enfermedad no se convierte en “resfrío” con el avance de ómicron 2, el virus dominante. Hay una objetiva reducción de los efectos peores con los que han recibido las dos, tres y ahora cuarta dosis de Pfizer o Moderna, pero “el riesgo de mortalidad es similar a los tiempos en que comenzaron a aplicar las vacunas, en 2021”.

“La Pascua es un banco de prueba”, afirma el experto Pregliasco, que invita a los ciudadanos a “usar el buen sentido, a recuperar progresivamente la normalidad porque el virus circula todavía y hace mucho mal”.

En el 2020 hubo 79 mil muertos por la pandemia en Italia, que bajaron a 53 mil en el 2021. Hasta la primera quincena de abril, se registran 22 mil decesos más.

Adiós al barbijo

El ministro de Salud Roberto Speranza dijo que después del 1 de mayo se adoptarán las nuevas orientaciones. El día antes vence la obligación de utilizar las mascarillas en los lugares cerrados.

Speranza señaló que cree que en las escuelas, los alumnos de más de seis años deban continuar con el tapabocas en clase hasta que termine el año escolar.

El cardiólogo norteamericano Eric Topol, docente de medicina molecular, confirmó que la variante Ómicron 2 y afines, dominan ya en la mayor parte del mundo. Y destacó los casos que se han producido en el sur de China y que llevaron al gobierno a establecer la cuarentena de los 26 millones de habitantes de Shangai.

Con medidas drásticas de aislamiento, vacunaciones y controles había evitado la penetración del virus Covid 19. En los primeros dos años de pandemia en el sudeste chino se registraron 12.531 casos con 213 muertos. La oleada importante sobrevino este año, guiada por el Ómicron 2.2, que causó más de 1,1 millones de infectados con 7900 decesos.

El especialista Topol destaca “cuánto es preciosa la experiencia de Hong Kong con Ómicron 2, que atacó una población con una precedente exposición baja al virus”, En el caso italiano los científicos locales advierten que el mayor riesgo de una pandemia que está en fase de recesión pero que se mantiene activa, lo sufren los pacientes infectados que no completaron la vacunación”.

“Ellos parecen tener un riesgo de mortalidad similar a los que se infectaron en las cepas ancestrales de sars-Cov-2.»

El famoso microbiólogo de la Universidad de Padoa Andrea Crisanti, con varias declaraciones cotidianas frente a las cámaras de la televisión, tiene su propia teoría. A su favor es que opina siempre y rara vez se equivoca.

¿Dejar que el virus circule?

“Con el índice de contagiosidad que tiene Ómicron, las medidas de contención no funcionan más. En Shanghai estan en cuarentena desde hace un mes y no se ve el final. Si no se puede contener es mejor hacerlo circular más libremente al virus, protegiendo estrictamente a los ancianos y a los enfermos frágiles.»

Crisanti presenta así su estrategia: “Nada de mascarillas en lugares cerrados y cuarentena para el que es positivo. Con Ómicron ha cambiado la prioridad, que no es más controlar la difusión del virus sino no hacer enfermar a los frágiles, porque si se contagia a un menor de quince años no pasa nada y en cambio si ocurre con un anciano con otras enfermedades se puede aún perder la vida”.

El virólogo director de laboratorio en la Universidad de Padua lanzó su estocada, contra dar la vacuna anti Covid junto con la antigripal. “Creo que esa es una operación comercial, porque la gripe con las medidas de contención ha practicamente desaparecido”.

Otras noticias de interés: