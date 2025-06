España debe salir de OTAN : Irene Montero

Irene Montero, secretaria política de Podemos y eurodiputada de la formación, ha señalado «Queremos dejar en claro que si Estados Unidos ataca a Irán, es por que cuenta con Europa como aliada para esa agresión».

«El rearme y la OTAN nos ponen en peligro y sirven para que Europa haga las guerras que ordena el fascista de Donald Trump», dijo Montero.

«Exigimos que Pedro Sanchez impida que cualquier base militar española pueda ser usada por Estados Unidos para seguir atacando ilegalmente a Irán o para enviar fuerza militar a Israel y que no saque de la alianza criminal que es la OTAN».

Por su parte Ione Belarra dijo «Comprometerse con los objetivos de la OTAN implica enormes aumentos del gasto militar y participar de las guerras ilegales de Donald Trump, como los ataques a Irán. Exigimos a Pedro Sánchez que no firme ningún acuerdo porque está poniendo a nuestro pueblo en serio riesgo».

Las declaraciones se dan en un contexto de presiones a los países europeos por parte de Estados Unidos y la OTAN de aumento en el gasto militar.

Se espera que esta semana los aliados se comprometan a gastar alrededor del 3,5% del PIB en «Defensa dura», que incluirá armas y tropas, y un 1,5% adicional en inversiones relacionadas con la Defensa, como la ciberseguridad y la movilidad militar.

«Sánchez no debe firmar este acuerdo en la próxima cumbre de la OTAN Comprometerse con esta alianza criminal no nos protege, nos lleva a la guerra de la mano de EEUU e Israel, las mayores amenazas a la seguridad mundial España es un país de paz. No queremos otro Irak ni otro 11M», señaló Irene Montero.

El Ciudadano