España discute reparto de fondo de recuperación europeo

Este viernes el presidente de España, Pedro Sánchez, discute con líderes autonómicos el reparto de los 140.000 millones de euros que le corresponden al país ibérico del fondo de recuperación europeo.

De igual forma, en la agenda que se desarrolla en el Monasterio de Yuso, en la provincia de La Rioja se encuentra el estudio de la situación que ha generado la pandemia en la nación.

Según el mandatario la recuperación económica tras la pandemia «tiene que ser inclusiva» y «no dejar a nadie atrás«, por lo que defendió ponderar el reparto en función de las necesidades de los territorios.

«Cuando digo que no puede dejar a nadie atrás no me refiero solo a las personas, sino también a los territorios», afirmó.

En ese sentido, recordó que ya «antes de la pandemia» en España existía una «desigualdad» entre territorios que «no cuentan con las mismas oportunidades que otros».

Ante el desequilibrio de recursos que venía arrastrando cada región del país antes de la crisis producida por el coronavirus, Sánchez reiteró que la tarea de las tareas será nivelar esa cohesión territorial tan necesaria en la nación.

«Si pedíamos a Europa que el mercado único no implicara como consecuencia de la pandemia una quiebra entre países ricos y pobres, evidentemente tenemos que hacer lo mismo en nuestro país», añadió.

Según medios locales ya existe choque en las diversas propuestas con respecto a la entrega de los recursos, las 17 comunidades autónomas del país –a excepción de Cataluña, ausente en la reunión– formularon un plan en función a sus intereses.

Por ejemplo, al arranque de la jornada, el presidente de la Junta de Andalucía –la comunidad autónoma más poblada de España– pidió en declaraciones a la prensa que el reparto de fondos siga criterios poblacionales.

Por otro lado, afrontar el reto demográfico es la propuesta de presidentes de territorios con problemas de despoblación, como Castilla y León, lo que choca con el reparto poblacional propuesto por Andalucía.

Más allá del asunto de los fondos europeos, en esta reunión también se abordarán temas como la coordinación entre administraciones a la hora de enfrentar la proliferación de nuevos brotes de contagios por covid-19.

Una de las notas destacadas de esta conferencia de líderes autonómicos es la ausencia del presidente catalán, Quim Torra, que deja su asiento vacío tras pedir que la reunión se celebrara de forma telemática.

«Si bien la materia de la reunión, como sabéis, es de mi interés, la forma que le habéis querido dar y la situación actual de la pandemia en Catalunya me desaconsejan asistir», asegura Torra en una carta a Sánchez, que le pidió formalmente acudir al encuentro a través de otra misiva.

Además, el presidente catalán denuncia que estas reuniones son «poco útiles» y reclama a Sánchez mantener una reunión bilateral.

Del mismo modo, hasta última hora fue una incógnita la asistencia del presidente del País Vasco, Iñigo Urkullu, que finalmente acudió a la cita.

En total, a España le corresponderán 140.000 millones de euros, de los cuales 72.700 serán en transferencias directas, convirtiéndose junto con Italia en uno de los países más beneficiados por esta gran operación financiera de la Unión Europea.

Con información de Sputnik y Reuters

https://www.elciudadano.com/prensa-libre-donaciones-a-el-ciudadano/

Continúa leyendo

https://www.elciudadano.com/latino-america/venezuela-dispondra-de-10-millones-via-ops-para-fortalecer-lucha-contra-el-covid-19/07/30/

https://www.elciudadano.com/latino-america/cepal-y-ops-no-se-puede-hablar-de-reactivacion-economica-mientras-no-se-controle-la-pandemia/07/30/