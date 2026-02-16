España enviará alimentos y productos sanitarios de primera necesidad a Cuba

El Gobierno de España anunció el pronto envío de ayuda humanitaria a Cuba, luego de una reunión sostenida en Madrid por el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, con el canciller cubano, Bruno Rodríguez.

Según se informó, Albares comprometió el envío de la ayuda, a través del sistema de Naciones Unidas, consistente en alimentos y productos sanitarios de primera necesidad, esto, en el marco de la reciente intensificación del bloqueo de EEUU contra Cuba.

En la reunión también se abordó la situación de las empresas españolas en territorio cubano, y el compromiso de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) con el país caribeño.

Tras la cita, el canciller cubano destacó la voluntad de las partes por «reforzar el diálogo político, económico-comercial, y la cooperación en beneficio de ambos países, en el complicado contexto internacional actual, frente a los quebrantamientos de la Paz, la Seguridad y el Derecho Internacional y a la creciente agresión de EEUU contra Cuba, en particular al bloqueo de suministros de combustible, que provoca sufrimientos a nuestro pueblo».

Fui recibido por el Canciller de #España @jmalbares durante mi paso por Madrid.



Reiteramos la voluntad de reforzar el diálogo político, económico-comercial y la cooperación en beneficio de ambos países, en el complicado contexto internacional actual, frente a los… pic.twitter.com/wvTXXkQXPz — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) February 16, 2026

El ministro @jmalbares ha recibido hoy en Madrid al canciller cubano, @BrunoRguezP, a petición de éste.



En la reunión se ha abordado la situación actual en Cuba y la ayuda humanitaria que prestará @AECID_es a Cuba a través del sistema de @ONU_es.



🔗https://t.co/nUtSRw0C3a pic.twitter.com/VrPVJDMOjp — Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación (@MAECgob) February 16, 2026

Sigue leyendo sobre este tema:

El Ciudadano