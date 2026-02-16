España enviará alimentos y productos sanitarios de primera necesidad a Cuba

Ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, se reunió con el canciller cubano, Bruno Rodríguez, quien hizo una escala en Madrid tras visitar China y Vietnam. Al igual que Chile, el gobierno de España enviará la ayuda a través del sistema de Naciones Unidas.

España enviará alimentos y productos sanitarios de primera necesidad a Cuba
Autor: Absalón Opazo
Absalón Opazo

El Gobierno de España anunció el pronto envío de ayuda humanitaria a Cuba, luego de una reunión sostenida en Madrid por el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, con el canciller cubano, Bruno Rodríguez.

Según se informó, Albares comprometió el envío de la ayuda, a través del sistema de Naciones Unidas, consistente en alimentos y productos sanitarios de primera necesidad, esto, en el marco de la reciente intensificación del bloqueo de EEUU contra Cuba.

En la reunión también se abordó la situación de las empresas españolas en territorio cubano, y el compromiso de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) con el país caribeño.

Tras la cita, el canciller cubano destacó la voluntad de las partes por «reforzar el diálogo político, económico-comercial, y la cooperación en beneficio de ambos países, en el complicado contexto internacional actual, frente a los quebrantamientos de la Paz, la Seguridad y el Derecho Internacional y a la creciente agresión de EEUU contra Cuba, en particular al bloqueo de suministros de combustible, que provoca sufrimientos a nuestro pueblo».

