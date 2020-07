España registra 855 nuevos contagios de COVID-19

El Ministerio de Sanidad de España dio a conocer este lunes que se han confirmado 855 nuevos contagios del Sars-Cov-2 en la última jornada, y ahora el país suma 278.782 infectados desde el comienzo de la pandemia.

De esta cifra de nuevos positivos al virus, parte significativa se concentró en Aragón (con 474), Navarra (94), País Vasco (76), Cataluña (71) y Madrid (53). En acumulados totales, las cifras mayores se palpan en Cataluña (75.613) y Madrid (74.700).

Según las autoridades sanitarias, hubo seis fallecidos en los últimos siete días (lo cual elevó el número de decesos a 28.434), 349 personas requirieron hospitalización (126.497 desde el inicio de la pandemia, en marzo) y 12 pacientes ingresaron en unidades de cuidados intensivos (11.748 desde el inicio del brote).

Este lunes también se hizo público que el país enfrenta 361 brotes activos de coronavirus, con 4.100 casos asociados.

Durante una rueda de prensa, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, precisó que en los últimos días han aumentado los brotes relacionados con reuniones familiares y fiestas particulares (al menos 65 brotes y alrededor de 450 casos).

Alertó además respecto al incremento de eventos de este tipo en ámbitos vinculados a discotecas, bares y demás locales de ocio (al menos 21 brotes y más de 780 casos).

🗣️Fernando Simón en rueda de prensa:



➡️Hay sectores de la población que han bajado la guardia en reuniones familiares, fiestas y ocio nocturno, poniendo en riesgo a la población



➡️Se está haciendo un esfuerzo importante en la detección de casos#NoLoTiresPorLaBorda pic.twitter.com/hFqhW1ZBng — Ministerio de Sanidad (@sanidadgob) July 27, 2020

Agregó que otros brotes muy frecuentes se producen en el ámbito laboral (alrededor del 24 por ciento del total), y entre ellos sobresalen los vinculados a trabajadores del sector hortofrutícola en situaciones de vulnerabilidad social debido a la precariedad de su entorno (denominados «temporeros»), con al menos 29 brotes identificados y alrededor de 430 casos.

El experto manifestó que no cree que el país se halle ante una segunda ola de la Covid-19. Aseguró que en la mayor parte del territorio nacional no existe riesgo de un descontrol de la situación, aunque insistió en la importancia de no olvidar la amenaza del virus.

Cortesía de TeleSUR

