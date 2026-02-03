España va con mano dura: castigos penales a CEOs de plataformas digitales y veto de RR.SS. para menores de 16

«Actualmente nuestros niños están expuestos a un espacio en el que nunca deberían navegar solos, un espacio de adicción, abusos,, violencia, pornografía, manipulación. No vamos a tolerarlo más, vamos a protegerles contra este salvaje Oeste digital», indicó el presidente de España, Pedro Sánchez.

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, abrió este jueves un frente de batalla contra la desinformación y los contenidos ilícitos que, según denunció, campan a sus anchas en las redes sociales, alimentando fenómenos como el crecimiento de la ultraderecha a nivel global.

En una intervención en el Global Governments Summit de Dubai, centrado en la digitalización, Sánchez anunció que el Consejo de Ministros aprobará el próximo martes un paquete legislativo destinado a endurecer de forma radical las reglas para las plataformas digitales. La ofensiva se articula en dos ejes principales: la responsabilidad penal para los CEO de estas compañías por la difusión de contenidos ilícitos y la prohibición expresa del acceso a las redes sociales para todos los menores de 16 años.

«El año pasado fui a Davos a avisar a los gobiernos de los peligros de las redes sociales y hoy estoy aquí para decirles en Dubái que España va a tomar medidas, va a luchar y vamos a seguir haciéndolo», comenzó diciendo el mandatario.

«Las redes sociales se han convertido en un estado fallido en un lugar donde se ignoran las leyes, se toleran los delitos, la desinformación vale más que la verdad y la mitad de los usuarios sufren ataques de odio», afirmó, definiendo el panorama que justifica la medida.

El objetivo declarado del Ejecutivo es ser pionero en este combate, yendo más allá incluso de las iniciativas en tramitación en la Unión Europea.

«Las plataformas tendrán que implantar medidas de control de edad efectivas, barreras reales que funcionen».

«Actualmente nuestros niños están expuestos a un espacio en el que nunca deberían navegar solos, un espacio de adicción, abusos,, violencia, pornografía, manipulación. No vamos a tolerarlo más, vamos a protegerles contra este salvaje Oeste digital», agregó.

Responsabilidad penal para los CEOs

La medida más impactante es la introducción de responsabilidad penal directa para los directores generales (CEO) de las grandes plataformas. A través de una ley orgánica, el Gobierno español perseguirá que figuras como Elon Musk (X, antes Twitter) o Mark Zuckerberg (Meta, propietaria de Facebook e Instagram) puedan enfrentarse a procesos judiciales en la nación europea si sus plataformas no retiran contenidos ilegales, como la pornografía infantil.

«Vamos a modificar las legislaciones en España para que los ejecutivos de las plataformas sean legalmente responsables de las múltiples violaciones que tienen lugar en sus plataformas», dijo.

«Eso significa que los consejeros delegados de estas plataformas tecnológicas se enfrentarán a responsabilidad penal si no retiran sus contenidos de odio o ilegales», agregó.

Esta iniciativa se inspira en la línea marcada por Francia, que en 2023 tipificó como delito la manipulación maliciosa de algoritmos. De hecho, la Fiscalía francesa registró este mismo martes la sede de X en París y convocó a Musk por presunta manipulación algorítmica.

«La desinformación no nace de la nada», subrayó Sánchez, conectando la acción de las plataformas con los efectos sociales.

La ofensiva legal no se detiene ahí. El presidente también instó a la Fiscalía General del Estado a que investigue los delitos cometidos a través de sistemas de inteligencia artificial como Grok (la IA de X), Meta o TikTok.

«Vamos a defender nuestra soberanía digital contra cualquier injerencia extranjera», advirtió y puso como ejemplo escandaloso el caso de Grok, que, según detalló, ha llegado a generar tres millones de imágenes sexualizadas, incluidas 23.000 de menores, motivo por el cual Bruselas ya ha abierto una investigación a esta herramienta y a X por la creación de imágenes pornográficas no consentidas.

Prohibición para menores de 16 años en España y la ‘huella de odio’

El segundo pilar del paquete es la protección de los menores. El Gobierno implantará la prohibición del acceso a las redes sociales para los menores de 16 años.

Las plataformas estarán obligadas por ley a imponer mecanismos robustos de verificación de edad. Esta medida se concretará mediante una modificación del Proyecto de Ley de Protección de Personas Menores de Edad en entornos digitales, actualmente en trámite parlamentario.

«Algunos dirán que si no nos gustan, podemos abandonarlas. Tienen razón. Para muchos de nosotros esto sigue siendo una opción, pero para nuestros hijos y muchos ciudadanos no existe. Las redes sociales se han convertido en una parte esencial de sus vidas», señaló Sánchez al argumentar la necesidad de establecer esta barrera.

Paralelamente, se creará un innovador sistema de rastreo, cuantificación y trazabilidad que permita establecer una «Huella de Odio y Polarización» para cada plataforma.

Según consignó El Diario. es, fuentes gubernamentales explicaron que «el objetivo es transformar un fenómeno hasta ahora opaco en un elemento cuantificable y evaluable, generando un ranking de peores a mejores plataformas en relación con la presencia de odio y polarización en las mismas».

Sánchez recordó que más de la mitad de los usuarios de redes sociales sufren ataques de odio.

«Esta herramienta será la base para determinar las futuras sanciones», indicó, al tiempo que planteó que “las redes sociales se han convertido en un Estado fallido, donde se ignoran las leyes y se toleran los delitos”.

🎥 Sánchez: "España va a prohibir el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales. Las plataformas tendrán que implantar medidas de control de edad efectivas" pic.twitter.com/zEFsWFTGYo — Cadena SER (@La_SER) February 3, 2026

Ejemplos de abusos y delitos en redes sociales

En su discurso, el presidente enumeró casos concretos que ilustran la gravedad del problema: desde la difusión en TikTok de contenidos de pornografía infantil creados con IA, hasta los «miles de millones de visitas» que reciben en esa misma plataforma vídeos con contenido antinmigración generados por inteligencia artificial.

También se refirió específicamente a la «desinformación» lanzada por el propio Elon Musk –»a pesar de ser un inmigrante»– sobre la regularización de inmigrantes anunciada por el Gobierno. «La misma plataforma que ha permitido a Grok crear contenido sexual ilegal», agregó de manera crítica.

«Es solo la punta del iceberg», advirtió Sánchez, asegurando que estos son ejemplos «de los múltiples abusos y delitos que cada día tienen lugar en las redes sociales».

«No va a ser fácil. Las redes sociales son más ricas que muchos países, incluido el mío», lanzó al reconocer la magnitud del desafío.

Sin embargo, insistió en su determinación, señalando que «su poder e influencia no nos debe dar miedo».

Para impulsar esta agenda, España no actuará en solitario. Sánchez anunció que seis países europeos, entre los que se encuentra España, han decidido ir un paso más allá del marco comunitario y comenzarán a trabajar conjuntamente para llevar esta iniciativa de cerco a las redes sociales, reuniéndose en breve para coordinar acciones que prometen un choque frontal con los gigantes tecnológicos.