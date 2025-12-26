Estados Unidos lanza mortal ataque contra población de Nigeria y la narrativa de la persecución religiosa

Donald Trump anunció el jueves que Estados Unidos había lanzado un ataque «poderoso y letal» contra campamentos del Estado Islámico en Nigeria.

Según el presidente estadounidense, el grupo terrorista había estado atacando recientemente a «cristianos inocentes». «Esta noche, bajo mi dirección como comandante en jefe, Estados Unidos lanzó un ataque poderoso y letal contra la escoria terrorista del Estado Islámico en el noroeste de Nigeria», publicó Trump en su red social, Truth Social.

En el mismo mensaje, Trump afirmó que les había advertido previamente que «si no detenían la masacre de cristianos, se desataría el infierno». Los bombardeos, según describió Trump, fueron «numerosos ataques perfectos, del tipo que solo Estados Unidos es capaz de realizar».

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, expresó su apoyo a los ataques de hoy, que implicaron el lanzamiento de una docena de misiles Tomahawk desde un buque de la Armada estadounidense desplegado en el Golfo de Guinea.

El gobierno de Nigeria y analistas independientes rechazan enmarcar la violencia del país en términos de persecución religiosa, una narrativa utilizada desde hace tiempo por la derecha cristiana en Estados Unidos y Europa.

En respuesta a las críticas anteriores de Trump, el gobierno de Nigeria dice que personas de muchas religiones, no sólo cristianos, han sufrido ataques a manos de grupos extremistas.

Análisis: Los grupos extremistas en Nigeria y la narrativa sobre «persecución religiosa»

En respuesta al anuncio del ex presidente Donald Trump sobre un ataque estadounidense contra el Estado Islámico en Nigeria, se revisa la compleja realidad de la insurgencia en el país y el controvertido encuadre del conflicto en términos religiosos.

1. ¿A qué grupos se refiere Trump? La compleja insurgencia nigeriana

Cuando Trump habla del «Estado Islámico en Nigeria», se refiere principalmente a:

ISWAP (Estado Islámico en la Provincia de África Occidental): Esta es una facción escindida del infame grupo Boko Haram . Surgió en 2016 por desacuerdos en tácticas y liderazgo. ISWAP se ha consolidado como la amenaza yihadista más poderosa en la región del lago Chad . A diferencia de su predecesor, inicialmente evitó ataques indiscriminados contra civiles musulmanes, enfocándose más en objetivos militares y gubernamentales, aunque su brutalidad ha ido en aumento.

Esta es una facción escindida del infame grupo . Surgió en 2016 por desacuerdos en tácticas y liderazgo. ISWAP se ha consolidado como la . A diferencia de su predecesor, inicialmente evitó ataques indiscriminados contra civiles musulmanes, enfocándose más en objetivos militares y gubernamentales, aunque su brutalidad ha ido en aumento. Boko Haram (Jama’at Ahl as-Sunnah lid-Da’wah wa’l-Jihad): El grupo original, fundado por Mohammed Yusuf, cuyo nombre se traduce comúnmente como «la educación occidental está prohibida». Es responsable de una campaña de terror de más de una década, incluyendo el secuestro masivo de las niñas de Chibok en 2014. Aunque ha sido debilitado y fracturado, sigue activo.

Área de Operaciones: Ambos grupos operan principalmente en el noreste de Nigeria (estados de Borno, Yobe, Adamawa), con incursiones en países vecinos como Níger, Chad y Camerún. La región del noroeste, mencionada por Trump, sufre más de la violencia de bandas criminales («bandits») y conflictos comunales, aunque también ha habido infiltración yihadista.