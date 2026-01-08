Estados Unidos por orden de Trump abandona 66 organizaciones internacionales: Volver a las cavernas

El presidente de EEUU y la Casa Blanca de la mano de Donald Trump, firmó este miércoles una orden ejecutiva para retirar al país de 66 organizaciones internacionales y dejar de suscribir distintos tratados internacionales que a su criterio son contrarios a los intereses nacionales, incluyendo la retirada de 31 entidades de la Organización de Naciones Unidas.

Entre las entidades no pertenecientes a la ONU figuran el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), la Agencia Internacional de Energía Renovable (IRENA), el Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo y la Coalición de Libertad en Línea.

La medida ya conscita criticas a nivel internacional.

Entidades abandonadas por Estados Unidos



1. Pacto por una energía libre de carbono 24/7.

2. Consejo del Plan Colombo (El Plan Colombo fue un programa de ayuda internacional iniciado por los países de la Commonwealth en la década de 1950, con el objetivo de promover el desarrollo económico y social y la mejora de la productividad en el sur y el sudeste de Asia a través de tres componentes fundamentales: asistencia financiera, cooperación técnica, y educación y capacitación).

3. Comisión de Cooperación Ambiental;

4. La Fundación La Educación No Puede Esperar;

5. El Centro Europeo de Excelencia para la Lucha contra las Amenazas Híbridas ( Fundado en 2017, sus miembros son principalmente países de la UE y la OTAN, con Estados Unidos como uno de los fundadores. El centro afirma que actores maliciosos utilizan amenazas híbridas para socavar las «democracias abiertas», incluyendo manipulación de información, ciberataques, influencia o coerción económica, manipulación política encubierta y amenazas diplomáticas o militares coercitivas; su sitio web incluso menciona a Taiwán).

6. Foro de Laboratorios Nacionales Europeos de Investigación en Carreteras;

7. The Freedom Online Coalition

8. Fondo Global para la Participación Comunitaria y la Resiliencia (Nota de Guancha.cn: Su principal objetivo es evitar que miembros vulnerables de la sociedad sean reclutados por organizaciones terroristas o redes extremistas a través del desarrollo comunitario).

9. Foro Mundial contra el Terrorismo;

10. Foro Global sobre Experiencia Cibernética;

11. Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo.

12. Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global;

13. Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible.

14. Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC)

15. Plataforma Intergubernamental Científico-normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas.

16. Centro Internacional de Estudios para la Preservación y Restauración de Bienes Culturales.

17. Comité Consultivo Internacional del Algodón;

18. Organización Internacional para el Derecho del Desarrollo (IDL)

19. Foro Internacional de Energía;

20. Federación Internacional de Consejos de las Artes y Agencias Culturales.

21. Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral.

22. Instituto Internacional para la Justicia y el Estado de Derecho;

23. Grupo Internacional de Estudio sobre Plomo y Zinc;

24. Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA).

25. Alianza Solar Internacional;

26. Organización Internacional de las Maderas Tropicales;

27. Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN);

28. Instituto Panamericano de Geografía e Historia.

29. Asociación para la Cooperación Atlántica;

30. Acuerdo de Cooperación Regional para Combatir la Piratería y el Robo a Mano Armada contra Buques en Asia.

31. Consejo de Cooperación Regional (Nota de Guancha.cn: Una organización regional en el sudeste de Europa financiada por la UE y otros, dedicada a promover la integración de la región con Europa, así como la integración euroatlántica.)

32. Red de Políticas de Energías Renovables para el Siglo XXI;

33. Centro de Ciencia y Tecnología de Ucrania (organización intergubernamental fundada en 1993, financiada por la UE, EE. UU. y Canadá, que afirma ayudar a investigadores de armas nucleares, biológicas y químicas de antiguos países soviéticos a incorporarse a la vida civil para prevenir la proliferación de tecnologías armamentísticas relacionadas. Además de Ucrania, Azerbaiyán, Georgia y Uzbekistán también reciben financiación).

34. Secretaría del Programa Ambiental Regional del Pacífico.

35. La Comisión de Venecia del Consejo de Europa (también conocida como la Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho, que pretende brindar asesoramiento jurídico a los Estados miembros para garantizar que sus leyes e instituciones sean coherentes con los estándares europeos de democracia, derechos humanos y estado de derecho).

II. Las organizaciones de las Naciones Unidas, que suman un total de 31, incluyen:

36. Departamento de Asuntos Económicos y Sociales;

37. Consejo Económico y Social (ECOSOC) – Comisión Económica para África;

38. ECOSOC – Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

39. ECOSOC – Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico.

40. ECOSOC – Comisión Económica y Social para Asia Occidental;

41. Comisión de Derecho Internacional;

42. Mecanismo Residual Internacional de los Tribunales Penales.

43. Centro de Comercio Internacional;

44. Oficina del Asesor Especial para África;

45. Oficina del Representante Especial del Secretario General para la cuestión de los niños en los conflictos armados;

46. ​​​​Oficina del Representante Especial del Secretario General sobre la Violencia Sexual en los Conflictos;

47. Oficina del Representante Especial del Secretario General sobre la Violencia contra los Niños;

48. Comisión de Consolidación de la Paz de las Naciones Unidas.

49. Fondo de las Naciones Unidas para la Consolidación de la Paz.

50. Foro Permanente sobre los Afrodescendientes;

51. Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas (Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas);

52. Programa de Colaboración de las Naciones Unidas para la Reducción de las Emisiones debidas a la Deforestación y la Degradación de los Bosques en los Países en Desarrollo (ONU-REDD);

53. Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo);

54. Fondo de las Naciones Unidas para la Democracia;

55. Mecanismo de Energía de las Naciones Unidas (ONU Energía);

56. Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres).

57. Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático);

58. Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat).

59. Instituto de las Naciones Unidas para la Formación Profesional y la Investigación (Instituto de las Naciones Unidas para la Formación Profesional y la Investigación).

60. Red de las Naciones Unidas sobre los Océanos (ONU Océanos);

61. Fondo de Población de las Naciones Unidas (Fondo de Población de las Naciones Unidas);

62. Registro de Armas Convencionales de las Naciones Unidas;

63. Junta de los jefes ejecutivos del sistema de las Naciones Unidas para la coordinación.

64. Escuela Superior del Personal del Sistema de las Naciones Unidas;

65. Mecanismo de las Naciones Unidas para el Agua (ONU-Agua);

66. Universidad de las Naciones Unidas (Universidad de las Naciones Unidas).