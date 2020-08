Biden acepta nominación demócrata a la presidencia de EE.UU.

El exvicepresidente Joe Biden aceptó formalmente este jueves la nominación a la presidencia de Estados Unidos (EE.UU.) por el opositor Partido Demócrata, y de esta manera será el rival del actual mandatario, el republicano Donald Trump, en las elecciones del 3 de noviembre próximo.

En su discurso de aceptación, el candidato demócrata, quien escogió a la afroamericana Kamala Harris como su compañera de fórmula, prometió luchar contra el racismo y hacer de EE.UU. un país líder en energías limpias.

Llamó a la unidad de una nación que está hoy profundamente dividida. “Unidos podemos vencer estos tiempos oscuros”, afirmó.

«Es con gran honor y humildad que acepto esta nominación para presidente de los Estados Unidos de América», dijo Biden, quien se postuló por primera vez para la Casa Blanca en 1988.

«Aquí y ahora, les doy mi palabra: si me confían la presidencia, recurriré a lo mejor de nosotros, no a lo peor. Seré un aliado de la luz, no de las tinieblas», dijo. «Es hora de que nosotros, la gente, nos unamos», subrayó.

Con el discurso de aceptación de Biden, terminaron cuatro jornadas de la Convención Nacional Demócrata, que se realizaron en forma virtual debido a la pandemia de la Covid-19 en EE.UU., el país que concentra el mayor número de contagios y fallecimientos por la enfermedad a nivel mundial.

A lo largo de las cuatro noches de la reunión demócrata hubo una gran cantidad de discursos y actuaciones, incluidos comentarios del expresidente Barack Obama, la ex primera dama Michelle Obama y su potencial sucesora Jill Biden.

Con información de Telesur

