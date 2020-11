Biden aventaja a Trump en tres estados claves a 48 horas de las elecciones

El representante del Partido Demócrata, Joe Biden, aventaja al actual presidente de Estados Unidos (EE.UU.) , Donald Trump, en los estados claves de Pensilvania, Arizona y Wisconsin; a dos días de las elecciones generales.

Las encuestas realizadas este domingo por los diarios estadounidenses ABC y The Washington Post, señalan que ambos candidatos están “virtualmente empatados” en Florida.

Ambas encuestas – citada por medios internacionales – ubican a Trump con un 50% de apoyo en el estado de Florida, frente a un 48% de Biden; no obstante, la medición realizada por The New York Time, señalan al candidato del Partido Demócrata como el ganador en esta entidad estadounidense.

Sin embargo, todas las encuestas señalan que el voto hispano será el que decida quien ocupará la Casa Blanca.

Para ganar las elecciones, alguno de los candidatos debe conquistar 270 colegios electorales.

Los estados que tienen mayor colegios electorales son: Texas, Iowa, Georgia, Carolina del Norte, Florida, Ohio, Pensilvania, Michigan, Minnesota, Arizona, Wisconsin y New Hampshire.

De acuerdo a los estudios de medición, Biden lleva la delantera en nueve estados, mientras que Trump solo conquistaría tres.

Hasta los momentos, más de 90 millones de estadounidenses han emitido su voto anticipado, y se prevé que este año supere la aplicación de este método.