Caos en EE.UU.: Tormenta «monstruosa» deja más de un millón de hogares sin luz y miles de vuelos cancelados (Video)

La gran tormenta invernal que azota a Estados Unidos ha dejado sin electricidad a más de 1.046.000 hogares y negocios, mientras las aerolíneas se han visto obligadas a cancelar más de 17.000 vuelos.

Una “monstruosa” tormenta invernal, como la han catalogado los servicios meteorológicos y los medios locales, mantiene en vilo a Estados Unidos (EE.UU.). Desde centro-este hasta el densamente poblado noreste, el fenómeno ha desatado un caos de proporciones históricas, dejando a más de un millón de hogares y negocios a oscuras y paralizando el sistema de transporte aéreo con más de 17,000 vuelos cancelados.

Casi 200 millones de personas, más de la mitad del país, están bajo algún tipo de aviso meteorológico, en lo que constituye el episodio que ha colocado a más condados bajo alerta por tormenta invernal desde que existen registros.

🇺🇸 over a million without power, and seeing these shots of ice-covered everything… feels intense. #winterstorm pic.twitter.com/0kt0h3Dovf — Reid Langston (@reidlangston_) January 25, 2026

Apagón masivo y una amenaza que persiste

El mapa de cortes eléctricos que publicó el portal poweroutage.us es alarmante. A nivel nacional, la cifra supera el 1.046.000 clientes sin suministro.

El estado de Tennessee es el más afectado hasta el momento con 307.000 clientes en la oscuridad. Le sigue de cerca Mississippi, con 178.000 hogares sin luz. Los números también son abrumadores en Louisiana y Georgia, ambos con más de 100.000 abonados sin servicio, seguidos por Texas, Kentucky, Virginia Occidental y Alabama, completando un panorama de desastre que se extiende por el sur y centro-este del país

Los pronósticos no son alentadores, ya que las autoridades han avisado que los cortes podrían prolongarse varios días debido a la magnitud del temporal.

Por su parte, los expertos explican que el peligro no es solo la nieve, sino una capa gélida y letal., ya que la acumulación de hielo puede aumentar el peso de cables eléctricos y árboles y, con el tiempo, derribarlos, provocando cortes de luz.

Más de 17.000 vuelos cancelados y suspensión de clases

El impacto en la movilidad es igual de severo. Según datos recopilados por medios estadounidenses, más de 17.000 vuelos han sido cancelados en los aeropuertos de las regiones bajo la furia del temporal. La cadena de interrupciones se ha propagado por los principalesrecintos del país, dejando a miles de viajeros varados.

Este es el caso del aeropuerto Blue Grass de Lexington, en Kentucky, el de La Guardia en la ciudad de Nueva York y el Ronald Reagan de Washington. Así como el aeropuerto internacional de Filadelfia que también canceló la mayoría de sus vuelos.

Como consecuencia de la tormenta, gobiernos estatales y municipales han ordenado la suspensión de las clases presenciales en numerosas grandes urbes, optando en algunos casos por impartir la enseñanza a distancia mediante plataformas digitales, ante el riesgo inminente para estudiantes y personal docente. Grandes distritos escolares en decenas de ciudades han cerrado sus puertas.

Philadelphia snowplows in formation clear roads as a major winter storm brings heavy snow to the area, creating dangerous travel conditions. pic.twitter.com/KXrci0r93Q — AccuWeather (@accuweather) January 25, 2026

La furia de la nevada ha derribado árboles como es el caso de Tennessee donde cayeron sobre la interestatal 40, bloqueando varios carriles. En las redes sociales aparecen videos de autos atrapados en la nieve y accidentes de tráfico.

Use caution on I-40 EB/WB in Cheatham, Williamson, Dickson & Humphreys Co’s. Ice-weighted trees are falling and blocking lanes. Troopers & @myTDOT are clearing debris as quickly as possible. pic.twitter.com/Upa2lAI0i0 — Tennessee Highway Patrol (@TNHighwayPatrol) January 25, 2026

Una tormenta de dimensiones épicas

La meteoróloga Allison Santorelli explicó la magnitud del evento y declaró que «es una tormenta única porque es muy extensa; ya afecta desde Nuevo México y Texas hasta Nueva Inglaterra, una extensión de unos 3,218 kilómetros».

El sistema ha recorrido ya más de 3.700 kilómetros hacia el noreste, y su fin no está cerca.

DANGEROUS CONDITIONS ⚠️: The FOX Weather Beast team is driving around Nashville to assess the damage caused by this ongoing winter storm and captured tree limbs falling onto the road just a few yards in front of them. Stick with FOX Weather for more. pic.twitter.com/CkmI6tyPoW — FOX Weather (@foxweather) January 25, 2026

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) advirtió que el hielo y las nevadas continuarán hasta el lunes en gran parte del país, seguidos de temperaturas gélidas que mantendrán los impactos peligrosos en la infraestructura durante varios días.

Según sus pronósticos, se espera nieve intensa desde el Valle de Ohio hasta el noreste, mientras una «acumulación catastrófica de hielo» amenaza zonas desde el Valle del Bajo Mississippi hasta el Atlántico Medio.

El NWS también alertó que las temperaturas mínimas q pueden alcanzar los -45ºC en algunas zonas. Paralelamente, se han activado alertas de tornado en el sureste de Alabama y en Florida, lo que añade un riesgo adicional en regiones ya castigadas por el temporal.

Emergencia federal

La gravedad de la situación ha llevado a la declaración del estado de emergencia en al menos 17 estados y el Distrito de Columbia, movilizando recursos federales extraordinarios ante el riesgo de que la situación se haga más grave.

De hecho, existe la posibilidad de que se registre un acumulación de hasta 60 centímetros de nieve en zonas de Kentucky y Virginia, así como fuertes nevadas en Nueva York y Boston

Ante la emergencia, el presidente de EE.UU.. Donald Trump, confirmó la aprobación de declaraciones de emergencia en diez estados y aseguró la coordinación con la Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA) y las autoridades locales para garantizar la seguridad de la población.

«Acabo de aprobar las Declaraciones de Emergencia para Tennessee, Georgia, Carolina del Norte, Maryland, Arkansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Indiana y Virginia Occidental. Estamos trabajando en estrecha colaboración con FEMA, los gobernadores y los equipos estatales de gestión de emergencias para garantizar la seguridad de todos. ¡Manténganse seguros y abrigados!», indicó en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Muertos en medio del las gélidas temperaturas

La tormenta «monstruosa» se ha cobrado la vida de varios ciudadanos. En Nueva York, las autoridades reportaron la muerte de cinco personas debido a las gélidas temperaturas y las nevadas.

El alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, no reveló las causas específicas, pero destacó que «el frío extremo afecta considerablemente a todos los neoyorquinos, especialmente a los más vulnerables, como las personas sin hogar».

En Louisiana, el Departamento de Salud del estado comunicó que dos hombres murieron por hipotermia a causa de la tormenta. En Ann Arbor, Míchigan, la búsqueda de 20 horas terminó con el hallazgo del cuerpo sin vida de un joven de 19 años que había sido visto caminando solo y sin abrigo en condiciones de frío extremo, reportó RT.

En Kansas, una mujer de 28 años fue hallada muerta en un bosque cerca de Emporia, y la Policía indicó que pudo haber sucumbido a la hipotermia. Una tercera muerte se registró en Texas, donde el servicio de emergencias del condado de Austin-Travis localizó un cadáver en un estacionamiento; se presume que la causa es también hipotermia.

Con el temporal aún activo, los equipos de emergencia trabajan contra reloj para restablecer servicios y asistir a la población, mientras millones de estadounidenses se preparan para soportar aún más días de frío extremo, incertidumbre y la amenaza constante de una de las tormentas invernales más extensas de la historia reciente del país.