Cumbre de los Pueblos: Comenzó encuentro paralelo a Cumbre de las Américas con críticas a EE.UU por exclusión de países

En paralelo a la Cumbre de las Américas, comenzó este miércoles la Cumbre de los Pueblos, con críticas al gobierno de Estados Unidos por no invitar al evento principal a los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela.

Este encuentro es un foro alternativo a la cumbre oficial al que asisten fuerzas progresistas integradas por sindicalistas, movimientos campesinos, indígenas y defensores de los derechos humanos.

Manolo de los Santos, uno de los coordinadores de esta reunión alternativa, dijo que “la cumbre de Biden es un fracaso”, en parte por su exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua. “Estamos aquí para un proyecto colectivo de liberación” en el hemisferio, afirmó en diálogo con el diario mexicano La Jornada.

En el encuentro se criticó a Estados Unidos por no invitar a Cuba, Nicaragua y Venezuela, y se felicitó la actitud del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que decidió no ir a la reunión por no aceptar exclusiones.

Además, hubo críticas a la administración de Joe Biden por no otorgar las visas a varios invitados cubanos a esta cumbre alternativa. Esas personas participaron del evento a través de un video.

Otro reclamo realizado durante la inauguración está vinculado al tema migratorio y la necesidad de que exista una regulación para quienes llegan a Estados Unidos. “Es muy desafortunado que la inmigración no se esté discutiendo al más alto nivel, no tienen liderazgo”, señaló a la agencia EFE Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes.

Los organizadores de la Cumbre de los Pueblos realizarán movilizaciones por Los Ángeles y este jueves y viernes tienen una agenda de trabajo en la que se abordarán temas vinculados a violencia de género, soberanía alimentaria, justicia climática, y el mundo del trabajo, entre otros.