Donald y Melania Trump se vacunaron en secreto contra el coronavirus

El expresidente de EE.UU., Donald Trump, habría recibido en secreto al menos una dosis de una vacuna contra el coronavirus mientras aún estaba en el cargo en enero, según informan varios medios estadounidenses, entre los que destacan The New York Time y CNN.

Según los reportes, mientras otros funcionarios, incluidos Joe Biden, Kamala Harris y el exvicepresidente Mike Pence, optaron por vacunarse públicamente para fomentar la confianza en los fármacos, la familia Trump se vacunó en privado.

Durante su mandato, Trump llegó a reconocer que había minusvalorado adrede la gravedad de la enfermedad al principio de la pandemia para que no cundiera el pánico entre los estadounidenses. Foto: Kevin Deutsch.

Señalaron que tanto el exmandatario como su esposa, Melania, ahora han recibido ambas dosis de la vacuna, agregó uno de los asistentes. La pareja contrajo el virus y se recuperó del covid-19 durante la campaña presidencial de 2020.

El reconocimiento de Trump

Un asesor del expresidente consultado por el Times confirmó que el republicano recibió en privado la vacuna.

A finales de septiembre, Trup se contagió de Covid-19 , así como su esposa, y tuvo que ser hospitalizado durante tres días en un hospital militar de Washington, del que salió después de que se le administrara el cóctel experimental de anticuerpos de la farmacéutica Regeneron y el antiviral remdesivir.

La información de The New York Times, sin embargo, no establece qué vacuna le fue administrada a Donald y Melania Trump, si la de Moderna o la de Pfizer. Tampoco si ambos recibieron la primera o las dos dosis. Foto: AP.

Durante su mandato, Trump llegó a reconocer que había minusvalorado adrede la gravedad de la enfermedad al principio de la pandemia para que no cundiera el pánico entre los estadounidenses, en una serie de entrevistas con el periodista Bob Woodward para su libro Rage. Un funcionario gubernamental dijo a mediados de diciembre que a Trump no se le administraría la vacuna hasta que se lo recomendara el equipo médico de la Casa Blanca.

El pasado domingo, Trump aseguró en un discurso en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, en inglés) que “todo el mundo debería ir a recibir su inyección”, en su primera intervención pública desde el fin de su mandato, el pasado 20 de enero.

La información de The New York Times, sin embargo, no establece qué vacuna le fue administrada a Donald y Melania Trump, si la de Moderna o la de Pfizer. Tampoco si ambos recibieron la primera o las dos dosis.

(Con información de RT y El País de España)

