¿Trump cede?: Pompeo y Blinken se reunirían para hablar de la transición de Gobierno

El secretario norteamericano de Estado, Mike Pompeo, prevé reunirse con Antony Blinken, candidato del presidente electo, Joe Biden, para ese cargo, publicaron Associated Press y la cadena CNN.

El encuentro cara a cara está previsto tentativamente para este jueves, y tendrá lugar por primera vez desde que Biden ganó las elecciones, de acuerdo con las fuentes.



Tal intercambio representaría uno de los primeros entre un miembro del gabinete del presidente Donald Trump y uno de los nominados para integrar el equipo de gobierno de Biden, publicó Prensa Latina.



Según los informes, la reunión está programada para unos 15 minutos, y una de las fuentes de CNN dijo que el Departamento de Estado ve ese encuentro personal como un paso positivo hacia adelante.

Antony Blinken, candidato del presidente electo, Joe Biden, para el cargo de Secretario de Gobierno. Foto: AP.



La reunión a puerta cerrada se produciría unos días después de que el Colegio Electoral confirmara la victoria de Biden, a pesar de la negativa del mandatario a reconocer que perdió en la contienda del 3 de noviembre.



Pompeo provocó recientemente una reacción violenta por decir que se estaba preparando para “una segunda administración de Trump”, a pesar de que las principales cadenas televisivas, diarios y la agencia AP proyectaran a Biden como el próximo presidente.



Anteriormente, el secretario de Estado prometió que la agencia que encabeza hará todo lo posible para que funcione el proceso de transición hacia la nueva administración que ocupará la Casa Blanca a partir del 20 de enero, y expresó su voluntad de reunirse con el equipo demócrata, según CNN.



Expertos afirman que la reunión Pompeo-Blinken señala el creciente reconocimiento entre los republicanos y la administración de que Biden ganó, y es poco probable que los desafíos electorales de Trump en los tribunales reviertan esa situación.



Por otra parte, el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, felicitó hoy a Biden y a su compañera de fórmula, Kamala Harris, en lo que constituye la primera vez que reconoce directamente su victoria.



El Colegio Electoral disipó cualquier duda de que Biden será el próximo mandatario de Estados Unidos, recalcó.



“Por eso lo quiero felicitar, él no es ajeno al Senado, pues se dedicó al servicio público durante muchos años”, dijo McConnell, a quien el diario The New York Times califica este martes como “el líder republicano más poderoso en el Congreso estadounidense”.

