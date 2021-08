Exclusivo desde Kabul: Dramáticos relatos en una ciudad acechada por los talibanes

“Las imágenes del grupo de militares que se rindieron hace unas horas y que los talibanes no los perdonaron, los ajusticiaron ahí mismo, son horrorosas. Esto son crímenes de guerra, pero la culpa no solo la tienen los talibanes, ni Pakistán que los apoya por atrás, sino que aquí hay un gran responsable que es la OTAN, la comunidad internacional, EE.UU., en abandonar a este pueblo, después de haberlo asistido, solamente como venganza por el ataque del 11 de septiembre (2001)", condenó el reconocido periodista Jorge Said.