Exclusivo: Jorge Said desde Kabul: Inteligencia estadounidense quedó en vergüenza con la conquista talibán en Afganistán

La inteligencia del gobierno de Estados Unidos (EE.UU.), quienes son directamente responsables de la catástrofe que sufre Afganistán, junto a la OTAN y las organizaciones internacionales, quedó en vergüenza luego de que los talibanes lograran hacerse del poder en solo días y la población quedara a merced del grupo extremista.

“EE.UU. está cumpliendo un papel francamente dramático, son directamente responsables, la OTAN, las organizaciones internacionales, porque ellos estaban a cargo de cubrir a estas personas, ellos firmaron contrato, no se trata de llegar e irse. Es una vergüenza internacional lo que está ocurriendo acá porque no se está cumpliendo el contrato que tenían con estas personas (…) Cómo pretendía la inteligencia norteamericana sacar a toda esta gente, qué tipo de inteligencia tiene la principal potencia militar del mundo y además con muy buenos contactos, múltiples recursos porque se invirtieron millones de dólares, tenían que haber estado a la altura”, así lo consideró el reconocido periodista chileno Jorge Said, quien se encuentra en Kabul, capital afgana.

En conversación con Francisco Marín, director de El Ciudadano, Said se refirió a la situación de indefensión y vulnerabilidad de los habitantes, quienes viven momentos de preocupación, estrés y dramatismo, en medio de amenazas de muerte, control de la vialidad y sistemas de transporte.

El también cineasta mostró gran preocupación particularmente por las niñas y mujeres, ya que ahora son obligadas a usar el burka completo, retrocediendo a un estatus de “esclava”, parte de una sociedad absolutamente tribal y machista. Y las jóvenes que practican algún deporte o actividad considerada occidental por los insurgentes, serán deberán abandonarlo, prefiriendo estas el suicidio o la muerte, dicho por ellas mismas en las entrevistas realizadas por Said como parte de su documental “Buscando a Dios”.

“Lo más preocupante es qué va a pasar con los afganos, son familias numerosas tribales. Por más que militares estadounidenses estén casados con mujeres afganas, estas mujeres no van a dejar a su familia sola, sabiendo que la venganza es la muerte y sabiendo que pasando las semanas, cuando se estabilice un poco la situación bajo el gobierno talibán, la venganza va a comenzar una a una. Ya sabemos el tipo de tribunal que ellos tienen, que son acribillamiento, decapitaciones o colgar a la gente en la entrada de la ciudad. Es una manera muy brutal pero es así como ellos actuaron, la gente aquí tiene mucho miedo, está aterrorizada”, explicó.

Para el reportero, experto en el mundo islámico, la situación que se vive actualmente en Afganistán es escandalosa, llena de incertidumbre y está muy lejos de terminar, ya que no se sabe cómo los talibanes se van a comportar, porque a pesar de que están en negociaciones internacionales, “hay muchas medias verdades”.

“Es muy difícil y muy distinto lo que ellos están conversando hoy día en Doha y en Ginebra con la comunidad europea y también con China, Rusia y Pakistán, aparte de EE.UU.”, planteó.

“Se cree que la estrategia talibán es por ahora mostrar una buena cara a la comunidad internacional, es decir, probablemente nos van a dejar salir, no sé en qué momento se logre abrir un puente entre el centro de Kabul y el aeropuerto controlado por fuerzas internacionales. Nadie va a querer entregarse a los talibanes”, agregó, al tiempo que destacó la astucia de los talibanes, con la que podrían lograr legitimidad internacional, jugando estratégicamente con el invento de un gobierno de transición.

Penuria extrema

Actualmente, lo que viven los habitantes de Afganistán es confusión, frustración, miedo. Nadie esperaba que sucediera la toma tan repentina y precipitada de la nación, que ya sufre problemas de comunicación, electricidad y agua. Donde los talibanes tienen listas enormes de todas las personas que trabajaron con EE.UU. y cuentan con espías que delaten a los extranjeros.

“En los campos de refugiados hay una penuria extrema, probablemente nadie está ayudando a esas personas, también hay un problema de delincuencia, no sabemos lo que va a pasar en las próximas horas, hay mucha confusión”, puntualizó Said, al explicar que todo es consecuencia de que “los talibanes hicieron tratos directos con gobernadores provinciales, con jefes de guerra. Por eso es que muchas provincias cayeron sin pelear, porque en el fondo lo que ocurrió fueron traiciones, fueron conspiraciones. Se lograron tratos en los que fueron entregadas de a poco las capitales provinciales. Kabul cayó de la misma manera, fue abandonada por las fuerzas de resistencia”.

Por otra parte, en cuanto al ámbito político, indicó que Irán, Pakistán y China deben estar contentos porque su idea era dejar en ridículo a EE.UU. Además, “a muchos les interesa un gobierno talibán porque sería un gobierno que pudieran manejar”.

Crisis humanitaria

En sus declaraciones para El Ciudadano, el reconocido periodista aseguró que hay una crisis humanitaria escandalosa y todo esto es producto de la mala organización, de la forma como quería salir el presidente norteamericano, Joe Biden, creyendo que él estaba haciendo algo muy bueno en sacar a EE.UU. de esta guerra.

“Ha dejado una nueva crisis no solamente humanitaria sino que está creando un paraíso para que cualquier persona venga y construya alianza con los talibanes”, quienes a su juicio son como un “paraguas en el cual se pueden agrupar muchas otras organizaciones como Estado Islámico y Al Qaeda”.

“Lo que pueda ocurrir ahora es que toda esta población sienta una frustración enorme. Muchos van a tratar de escapar, cientos de miles van a forzar la frontera contra Pakistán, sobre todo contra Irán. En un par de meses se presentará otra crisis humanitaria”, sentenció.

A continuación la entrevista completa: