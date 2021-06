Familia colombiana viajó a Miami a vacunarse contra el Covid-19 y desapareció en derrumbe de edificio

Una familia colombiana, integrada por el padre, la madre y una hija de 14 años, viajó a la ciudad estadounidense de Miami a vacunarse contra el coronavirus y “aprovechar” para pasar unos días de vacaciones.

Ahora se cuentan entre los 154 desaparecidos por el derrumbe de una parte del complejo de departamentos Champlain Towers, colapsado parcialmente sin que hasta ahora se sepa por qué causas.

El hermano del padre de familia dijo que tiene “mucha fe y esperanza” y que espera “un milagro”.

“Ellos viven en Colombia y vinieron a Miami a vacunarse y aprovechar para pasar unos días de vacaciones”, dijo conmocionado, hermano del padre de la familia, en recientes declaraciones a TN.

La incertidumbre de los familiares crece, mientras se pierden las esperanzas de encontrar sobrevivientes.

El hermano del desaparecido, que se encontraba desde temprano en el Centro de Información que las autoridades dispusieron para los familiares, contó que la familia se hospedaba en el segundo piso del complejo Champlain Towers y que aún no tenía novedades de su paradero.

Según informó la cadena RCN, la pareja conformada por Luis Fernando Barth, Catalina Gómez y su hija Valeria Barth, viajaron a EE.UU. para asistir a un torneo de tenis.

La familia antioqueña llevaba poco más de un mes en Estados Unidos, donde tenían también programada su vacunación contra la Covid-19, y habían alquilado un apartamento en el segundo piso del edificio Champlain Towers.

Según el relato de José Luis, hermano del padre de familia desaparecido en la tragedia, sus familiares habían regresado la noche del miércoles desde otra ciudad de Estados Unidos a Miami para entregar el apartamento y pasar los últimos días de su viaje con Sergio Barth, hermano de Luis Fernando Barth, quien reside en Miami. La familia Barth entregó el carro que habían alquilado y desde ese momento no han podido contactarlos.

«Hemos llamado por teléfono permanentemente y no contestan, incluso también los familiares de Luis Fernando los han llamado pero no han tenido respuesta. El Consulado ha estado tratando de ayudarnos pero no hemos tenido ninguna información. No están dentro de los listados de personas que fueron recuperadas, y sí están dentro del listado de las 99 personas que están desaparecidas en este momento», cuenta José Luis Arango a RCN Radio.

Según han podido saber los familiares de Luis Fernando, Catalina y Valeria, ellos son tres de los seis colombianos que han reportado como desaparecidos, y los otros tres «son una familia antioqueña que entiendo que residían en ese edificio, pero todos son antioqueños».

«Estamos a la espera de que las autoridades, con los organismos de socorro hagan la labor, traten de encontrar gente con vida, y que dentro de ellos ojalá estén Catalina, Luis Fernando y Valeria».

Entre las 154 personas de las que no se tienen noticias hay argentinos, uruguayos, colombianos, puertorriqueños, venezolanos y paraguayos, incluida la hermana, cuñado y sobrinos de la primera dama paraguaya, Silvana López Moreira.

Cerca de las 2 de la mañana (hora local) se derrumbó parte del complejo Champlain Towers, en Miami, que tenía 12 pisos y más de 130 departamentos, donde vivían numerosas familias y se hospedaban turistas de distintas partes del mundo.

La cifra de víctimas no fue comunicada oficialmente, se han reportado hasta ahora 4 muertos y unos 154 desaparecidos. Fuentes de la Cancillería informaron que buscan a 9 argentinos. Hasta ahora trascendió la identidad del cirujano plástico Andrés Galfrascoli, quien estaba junto a su marido, Fabián Núñez, y la hija de la ambos, Sofía, de 6 años.

