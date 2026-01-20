Fortunas de los milmillonarios crecieron un 200% más rápido en 2025: Advierten peligrosas consecuencias para las democracias

Un informe de la organización internacional Oxfam señaló que las fortunas de los milmillonarios del mundo crecieron un 200% más rápido durante 2025 que en los últimos 5 años, advirtiendo tras esta situación «peligrosas consecuencias» para las democracias.

«El auge de las oligarquías impacta negativamente en todas las sociedades del mundo», alertó la organización, cuyo informe fue consignado por distintas agencias y medios internacionales.

«El mundo se encuentra en una situación crítica. La desigualdad extrema ha alcanzado tal punto que los superricos tienen la capacidad de manipular elecciones y economías, y consolidar su poder a través de la política, los medios de comunicación y las instituciones judiciales», plantearon desde Oxfam.

Mientras tanto, añadieron, «miles de millones de personas se enfrentan a dificultades que podrían evitarse y a la erosión de sus derechos civiles y políticos», pero «las protestas y las movilizaciones son aplastadas por Gobiernos en todo el mundo».

En esa línea, Oxfam indicó que desde que Donald Trump ganó la elección en EEUU para su segundo mandato, la riqueza conjunta total de aquellos que poseen miles de millones de dólares aumentó más de 16%, registrando un máximo histórico de 18.3 billones de dólares solo en el último año.

Esto se debe, enfatizaron desde la ONG, a que el país «redujo impuestos a los superricos, bloqueó avances en cooperación fiscal internacional, revirtió esfuerzos contra el poder de los monopolios y empujó el valor de las acciones ligadas a la inteligencia artificial».

Revisa el informe completo AQUÍ

