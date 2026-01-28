Fuerza Aérea de EE. UU. despliega al menos 42 aviones de transporte pesado en Medio Oriente en 8 días

Según un informe del sitio web estadounidense «Defense Blog» del 27 de enero, basado en datos de seguimiento de vuelos de código abierto e informes de analistas que monitorean los movimientos aéreos militares estadounidenses, la Fuerza Aérea de Estados Unidos desplegó al menos 42 aviones de transporte pesado en Medio Oriente entre el 18 y el 26 de enero.

El informe, que cita datos de seguimiento de vuelos de código abierto, indicó que los 42 aviones de transporte incluían 41 C-17A Globemaster III y un C-5M Super Galaxy. Estos aviones despegaron principalmente de bases estadounidenses y aliadas en Alemania y el Reino Unido, incluidas las bases aéreas de Ramstein y Spangdalhem en Alemania, y la base aérea Lakenheath de la RAF en el Reino Unido. Sus destinos fueron bases estadounidenses en Catar, Jordania, Kuwait, Baréin y Arabia Saudí, incluidas las bases aéreas de Al Udeid en Catar y Al Muwafak Salti en Jordania.

Según un informe de una firma de análisis de código abierto citado por «Defense Blog», varios aviones de transporte C-17A y un avión de transporte C-5M de la Fuerza Aérea de EE. UU. llegaron a Oriente Medio tan solo el 25 de enero. La firma afirmó que esta operación de transporte aéreo en curso es una de las mayores operaciones de transporte de carga de corta distancia en Oriente Medio en los últimos meses.

La Fuerza Aérea de EE. UU. aún no ha publicado información específica sobre la carga transportada por el avión de transporte. Sin embargo, el informe continúa indicando que la escala y el destino del vuelo indican que forma parte de una operación logística a gran escala destinada a reforzar a las fuerzas estadounidenses y aliadas dentro del área de responsabilidad del Comando Central de EE. UU. Esta actividad de transporte aéreo sigue el patrón de despliegues estadounidenses a gran escala anteriores en Oriente Medio, que incluyen el despliegue previo de sistemas de defensa aérea, armas guiadas de precisión y otros equipos para reducir el tiempo de respuesta y aumentar la flexibilidad operativa.

Según informes, el avión de transporte C-17 es el principal avión de transporte estratégico de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, capaz de transportar vehículos blindados, sistemas de defensa aérea y grandes cantidades de munición a través de los continentes. El avión de transporte C-5M es el avión de transporte estratégico más grande actualmente en servicio en Estados Unidos, utilizado para transportar carga de gran tamaño y equipo pesado que no puede transportarse en otras plataformas, como componentes de misiles y sistemas de radar.

Mientras tanto, la Armada estadounidense también ajustó su despliegue en Oriente Medio. Medios estadounidenses informaron el 26 que el grupo de ataque del portaaviones USS Abraham Lincoln había entrado en aguas de Oriente Medio. El presidente estadounidense, Trump, declaró que la situación en Irán sigue «en evolución» y que ha desplegado una flota mayor en Oriente Medio que la estadounidense en Venezuela, convencido de que Irán realmente desea un acuerdo (con EE. UU.). El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Bagaei, declaró en una conferencia de prensa habitual en Teherán ese mismo día que Irán nunca ve con buenos ojos la guerra ni rehúye la diplomacia y las negociaciones; Irán es «sincero y serio» en la diplomacia y las negociaciones, y «serio y firme» en la defensa propia.