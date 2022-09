Gobierno iraní bloqueó el internet ante protestas por la muerte de Mahsa Amini

Irán cerró Internet en partes de Teherán y Kurdistán y bloqueó el acceso a plataformas como Instagram y WhatsApp en un intento por frenar un creciente movimiento de protesta que se ha basado en las redes sociales para documentar la disidencia.

Las protestas, que se desencadenaron el 16 de septiembre tras la muerte de una mujer kurda de 22 años bajo custodia policial, no dan señales de amainar. El jueves, los manifestantes incendiaron estaciones de policía y vehículos en varias ciudades.

Esto ocurre cuando las manifestaciones contra el régimen se derramaron en el ciberespacio, con videos de mujeres quemando sus hijabs que se volvieron virales. Otras mujeres han estado publicando videos emotivos en los que se cortan el cabello como protesta bajo el hashtag #Mahsa_Amini.

Mahsa Amini fue detenida el 16 de septiembre por presuntamente llevar un pañuelo hiyab en la cabeza de forma “inadecuada”. Los activistas dijeron que la mujer, cuyo primer nombre kurdo es Jhina, había sufrido un golpe fatal en la cabeza, afirmación negada por las autoridades, que anunciaron una investigación. La policía sigue sosteniendo que murió por causas naturales, pero su familia sospecha que fue sometida a palizas y torturas.

Los medios estatales iraníes informaron que para el miércoles las manifestaciones callejeras se habían extendido a 15 ciudades, con la policía utilizando gases lacrimógenos y realizando arrestos para dispersar multitudes de hasta 1.000 personas.

En el sur de Irán, imágenes de video supuestamente del miércoles mostraban a manifestantes prendiendo fuego a una imagen gigantesca en el costado de un edificio del general Qassem Soleimani, el venerado comandante de la Guardia Revolucionaria, quien murió en un ataque estadounidense en Irak en 2020.

Los manifestantes arrojaron piedras a las fuerzas de seguridad, incendiaron vehículos policiales y contenedores y corearon consignas antigubernamentales, dijo la agencia oficial de noticias Irna.

El jueves, los medios iraníes dijeron que tres milicianos “movilizados para hacer frente a los alborotadores” fueron apuñalados o asesinados a tiros en la ciudad noroccidental de Tabriz, la ciudad central de Qazvin y Mashhad en el noreste del país.

Un cuarto miembro de las fuerzas de seguridad murió en la ciudad sureña de Shiraz, informaron las agencias de noticias iraníes, y agregaron que un manifestante fue asesinado a puñaladas en Qazvin, lo que se suma a las seis muertes de manifestantes ya anunciadas por las autoridades.

Las autoridades iraníes han negado cualquier implicación en la muerte de los manifestantes.

Amnistía Internacional dijo que ha registrado la muerte de ocho personas (seis hombres, una mujer y un niño) con cuatro disparos de las fuerzas de seguridad a quemarropa con perdigones metálicos.

Las protestas se encuentran entre las más graves en Irán desde los disturbios de noviembre de 2019 por el aumento del precio del combustible.

“Los apagones de internet deben entenderse como una extensión de la violencia y la represión que está ocurriendo en el espacio físico”, dijo Azadeh Akbari, investigadora de cibervigilancia de la Universidad de Twente, en los Países Bajos. “Las redes sociales son esenciales para la movilización de manifestantes, no solo para coordinar reuniones sino también para amplificar actos de resistencia.

“Ves a una mujer de pie sin su hiyab frente a la policía antiinsurgencia, lo cual es muy valiente. Si sale un video de esto, de repente no es solo una persona haciendo esto, las mujeres en todas las ciudades diferentes están haciendo lo mismo”.

“Mujeres, vida, libertad”, las palabras que se escucharon en el funeral de Amini, han sido repetidas por manifestantes de todo el país, incluso en un video que muestra a mujeres jóvenes quemando sus hijabs mientras los manifestantes masculinos luchan contra las fuerzas de seguridad. El video ha recibido más de 30.000 visitas en Twitter.

En otro video, una mujer iraní canta un himno a la juventud perdida mientras se corta el cabello con unas tijeras domésticas , que ha acumulado más de 60.000 reproducciones.

“[Los videos] son ​​cien por ciento valiosos”, dijo a The Guardian una joven usuaria de Twitter de Irán, y agregó que si bien las protestas no habían llegado a su ciudad natal, había podido participar en la actividad de la oposición en línea. “Me entristece que mis compatriotas en otras partes de Irán hayan salido a las calles y luchen contra este régimen por todos nuestros derechos. Y no puedo hacer nada excepto compartir información en línea”.

Agregó que los videos que mostraban la brutalidad policial hacia los manifestantes estaban motivando a las personas en diferentes ciudades a tomar medidas.

“Es muy difícil para el régimen controlar los videos que salen. Muchas personas no las publican en las redes sociales, sino que las circulan dentro de los grupos de WhatsApp, etc. Las manifestaciones están ocurriendo simultáneamente en el ciberespacio y en el espacio físico”.

Las redes sociales han sido durante mucho tiempo una de las herramientas clave para la actividad contra el régimen, ya que las fuerzas de seguridad vigilan de cerca los espacios públicos. “Plataformas como Instagram se convirtieron en la calle virtual, donde podemos reunirnos para protestar, porque no era posible hacerlo en la vida real”, dijo Shaghayegh Norouzi, activista iraní contra la violencia de género que vive exiliada en España.

Norouzi dijo que si bien había podido mantenerse en contacto con activistas en Teherán, temía futuros apagones de Internet y lo que podrían significar para la seguridad de los activistas.

“Durante las últimas protestas [2017-2019], el gobierno cortó internet durante días. Durante ese tiempo, los manifestantes fueron asesinados y arrestados”, dijo. “Los manifestantes también están usando Internet para organizarse. Pueden llamarse y decirse cuando están en peligro o advertirse”.

El poderoso Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán pidió al poder judicial que enjuicie a “aquellos que difundan noticias falsas y rumores” en un comunicado publicado el jueves.

La muerte de Amini se produjo en medio de una ofensiva gubernamental contra los derechos de las mujeres. El 15 de agosto, el presidente de línea dura de Irán, Ebrahim Raisi, firmó un decreto que, entre otras medidas, aumentó el castigo para las mujeres que publican contenido anti-hiyab en línea.

Al mismo tiempo que ataca los derechos de las mujeres, Akbari dice que el gobierno está endureciendo su régimen cibernético. Ella teme que los continuos apagones de Internet puedan usarse para facilitar una expansión de la Internet nacional iraní, que está aislada del resto del mundo.

“Este es un plan muy peligroso, que haría que el régimen aislara completamente a Irán de Internet global en un futuro cercano”, dijo. “Esto permitiría al régimen controlar el ciberespacio junto con la vigilancia del espacio físico, y desarrollar una maquinaria de control omnipresente”.

Fuente: The Guardian