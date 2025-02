HAMAS desafía a Trump: Sus amenazas «carecen de valor y no intimidan» a los palestinos

HAMAS dejó en claro que no aceptará amenazas de Estados Unidos e Israel en relación con la tregua en Gaza. "El lenguaje de las amenazas no tiene ningún valor y no hace más que complicar aún más las cosas", afirmó Sami Abu Zuhri, un alto dirigente del grupo palestino.