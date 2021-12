Histórico: más de 800.000 migrantes podrán votar en las elecciones locales de Nueva York

Nueva York se ha convertido en un lugar pionero de los derechos de los migrantes en Estados Unidos al aprobar el derecho a voto a los inmigrantes con tarjeta de residencia, permiso de trabajo y a algunos indocumentados protegidos por alivios migratorios.

El Consejo Municipal de la mega ciudad aprobó con 33 votos a favor y 14 en contra el derecho a voto de sus residentes que no poseen la ciudadanía estadounidense.

La medida permitirá votar a más de 800.000 migrantes con tarjetas de residencia —las famosas green cards— o con permiso de trabajo y a indocumentados protegidos por alivios migratorios aprobados por el Gobierno federal.

“El consejo de Nueva York está haciendo historia. Espero que otras ciudades en el país y en el extranjero estén viendo esto”, dijo en el pleno el concejal de origen dominicano Ydanis Rodríguez, autor del proyecto que fue aprobado este jueves.

“Tenemos que asegurarnos de que hay una representación adecuada para todos los neoyorquinos”, añadió. La legislación, que se aprobó tras cuatro intentos anteriores fallidos y gracias a una lucha de 12 años de una coalición de organizaciones de la sociedad civil, garantiza el voto a las personas no nacidas en Estados Unidos pero que viven, trabajan y pagan impuestos en Nueva York.

“A partir de ahora, los que quieran ser elegidos para algún cargo público tendrán que pasar el mismo tiempo en las comunidades afectadas por esta legislación que en los barrios de clase alta”, le ha dicho el concejal Rodríguez al diario The New York Times después de que se aprobara la medida. Ésta permite elegir alcalde, concejales, fiscales de los condados y otros cargos locales, pero no participar en los comicios estatales ni federales.

Además de los residentes legales que no cuentan con ciudadanía estadounidense, la legislación también permite participar en comicios locales a los conocidos como dreamers o soñadores, los migrantes indocumentados que llegaron a Estados Unidos siendo niños y que están protegidos por el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y a los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS, en sus siglas en inglés), otro alivio migratorio que protege a ciudadanos de seis países que fueron afectados por desastres naturales o humanitarios.

Con esta votación, Nueva York se convierte en la mayor ciudad estadounidense en aprobar una medida de este tipo en un momento en el que el país debate las restricciones y trabas al voto, que generalmente afectan a las minorías raciales. La votación de este jueves movilizó a organizaciones proinmigrantes que se manifestaron en el exterior del consistorio municipal y que celebraron la medida.

Pese a que Nueva York es una ciudad de mayoría demócrata, la legislación ha generado suspicacias en figuras relevantes del partido como el alcalde Bill de Blasio, que cuestionó si el Consejo Municipal tenía el poder de garantizar el voto a quienes no tienen la ciudadanía estadounidense pero ha dicho que no la va a vetar.

Según la normativa, los no residentes podrán votar en comicios locales a partir del 9 de enero de 2023, pero es de esperar que la medida sea disputada en los tribunales por quienes se oponen a la norma, que consideran que le quita poder a los ciudadanos estadounidenses y desincentiva a los residentes legales de conseguir la ciudadanía. Nueva York se une con esta decisión a otra docena de ciudades menores en Estados Unidos que ya permiten votar en elecciones locales a inmigrantes. (Con información de El País)

Otras noticias de interés: