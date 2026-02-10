Horror en Texas: Padre disparó y mató a su hija por cuestionarle su apoyo a Donald Trump

Un reporte publicado por la BBC informó que en Texas (EEUU), un hombre disparó y mató a su propia hija debido a una discusión que ambos tuvieron por el apoyo del hombre al cuestionado Presidente Donald Trump.

Según consignó el citado medio, la mujer, identificada como Lucy Harrison -23 de años, de nacionalidad británica- fue asesinada por su padre mientras lo visitaba en su casa en Texas, el 10 de enero de 2025, tras sostener una discusión sobre Trump.

Inicialmente, la policía investigó la muerte como un «homicidio involuntario», por lo cual no se inició ningún caso penal contra el hombre, identificado como Kris Harrison.

«No hay día en que no sienta el peso de esa pérdida, un peso que llevaré por el resto de mi vida», dijo el sujeto en una declaración emitida por sus abogados.

¿Pero qué fue lo que pasó? De acuerdo al novio de Lucy, Sam Littler, la mañana del 10 de enero su pareja le había preguntado a su padre, a raíz de la vinculación de Trump con Epstein: «¿Cómo te sentirías si yo fuera la chica en esa situación y hubiera sido agredida sexualmente?», a lo que el hombre contestó que «tenía otras dos hijas que vivían con él, por lo que no le molestaría tanto».

«Littler dijo que Lucy se enojó bastante y corrió escaleras arriba», añade la noticia publicada por la BBC.

En tanto, en su declaración, Kris Harrison afirmó que él y su hija estaban viendo una noticia sobre delitos con armas de fuego cuando él le dijo que tenía un arma y le preguntó si quería verla. Entonces entraron al dormitorio para que él pudiera mostrarle una pistola semiautomática Glock de 9 mm que guardaba en la mesilla de noche.

«Cuando levanté el arma para mostrársela, de repente oí un fuerte golpe. No entendí qué había pasado. Lucy se cayó al instante», afirmó Harrison, quien dijo que no podía recordar si su dedo estaba en el gatillo pues ese día recayó en su alcoholismo y había bebido vino blanco.

Lee la nota completa aquí (en inglés)

Dad shot daughter after 'arguing about Donald Trump' https://t.co/ybx5XDpNiE — BBC News (UK) (@BBCNews) February 10, 2026

