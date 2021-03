Infructuosos los esfuerzos por remover megabuque atrapado en el Canal de Suez

Ante las dificultades de mover el megabuque que quedó atrapado el pasado martes en el Canal de Suez, pronostican que el comercio internacional estará bloqueado durante varias semanas.

El canal de Suez es un canal navegable situado en Egipto que une el mar Mediterráneo con el mar Rojo. El canal convirtió a la región del Sinaí en una nueva península, constituyendo la frontera entre los continentes de África y Asia. Su longitud es de 163 km entre Puerto Saíd y Suez.

Hasta el momento, los trabajos para liberar el carguero atrapado están resultado inútiles, por ello la autoridad del Canal de Suez anunció la suspensión de la navegación, mientras se trata de desencallar el navío.

Los trabajos de remolque que se están llevando a cabo no han dado sus frutos todavía. El Ever Given, de 400 metros de eslora y 59 metros de manga con 224.000 toneladas de mercancía, parece inamovible.

La empresa holandesa que se encarga del rescate espera a que la marea alcance su nivel más alto, algo que no pasará hasta el 31 de marzo. Otra opción, aunque llevaría más trabajo, es aligerar carga del buque.

Empresas navieras buscan vías alternas para trasladar sus cargas. Foto: AFP.

Por el momento hay alrededor de 150 embarcaciones bloqueadas a la espera de una solución. En este escenario, las compañías se plantean cambiar la ruta por el Cabo de Buena Esperanza.

Algunas navieras ya han comenzado a desviar sus barcos a través de la ruta que rodea África, pese a ser más larga y complicada, informó el diario El País.

El atasco en el canal de Suez aprieta a las grandes navieras. Y estas, ante la incertidumbre, ya se mueven y cambian las rutas de sus buques. “La perspectiva, como mínimo, es de 10 días de espera. Por eso a los barcos que están saliendo ahora desde Asia se les está dando otra ruta, para no entrar en la cola de Suez hasta que no se resuelva el atasco”, explican fuentes de una de las grandes del sector.

La Autoridad del Canal de Suez, dicen estas fuentes, trata de no perder tráfico futuro, y aseguran que cuando se reactive el paso circularán por el canal 85 barcos al día en lugar de los 50 habituales. Pese a ello, los clientes presionan a las navieras y estas eligen alternativas seguras.

Uno de los primeros barcos que ha optado por desviar su ruta ha sido el Ever Greet, un buque de carga operado por la naviera Evergreen, la misma que la del barco varado en el canal de Suez, según Michelle Wiese, una analista de transporte marítimo y editora de la empresa especializada en información sobre comercio marítimo Lloyd’s List.

La empresa alemana Hapag-Lloyd, que cuenta con seis buques bloqueados en el canal de Suez, también anunció este viernes que otros seis de sus barcos han sido redirigidos hacia la ruta africana. Además, la danesa Moller-Maersk, una de las mayores navieras del transporte de contenedores del mundo —cuenta con 22 barcos parados en el canal de Suez—, también ha desviado dos barcos por el cabo de Buena Esperanza, según confirmó un portavoz de la empresa.

Por su parte EE UU ofreció apoyo a Egipto en las tareas para desbloquear el canal de Suez. La Casa Blanca dijo este viernes que está negociando con el país árabe para ver cómo podría ayudar “de la mejor forma” en los esfuerzos para reabrir esta infraestructura. Mientras, crece la preocupación por el daño que el atasco del Ever Given puede ocasionar en las cadenas de suministro globales. Según la aseguradora Euler Hermes, el cierre del canal puede costar entre 6.000 y 10.000 millones de dólares (entre 5.100 y 8.500 millones de euros) a la semana al comercio mundial.

