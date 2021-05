Investigan posible caso de tráfico humano al hallar 90 personas hacinadas en una casa de Houston

En una operación por un reporte de secuestro, la Policía de Houston descubrió aproximadamente a 90 personas hacinadas dentro una casa de dos pisos, en lo que sería una posible operación de tráfico humano, reseñó el portal CNN.

Daryn Edwards, subjefe de Policía de Houston, informó en una conferencia de prensa que en la mañana de este viernes obtuvieron una orden de registro para ingresar a una casa, después de hacer seguimiento a una pista sobre secuestro en la noche de este jueves.

«Cuando entramos a la casa nos dimos cuenta de que había más de 90 personas adentro», sostuvo Edwards.

No se encontraron niños dentro de la casa, añadió el agente, y el más joven tiene poco más de 20 años, indicó. De las personas halladas, 5 son mujeres y el resto son hombres.

Todos estaban acurrucados, divididos en dos habitaciones, vestían ropa básica y no estaban atados. «Fue una gran sorpresa cuando entramos en la casa y vimos lo que vimos», agregó Edwards.

Autoridades investigan el caso como posible tráfico de personas. Foto: CNN en Español.

Durante la conferencia de prensa en español acerca del caso, Patricia Cantú, asistente jefe de la Policía de Houston señaló que «al principio pensamos que iba a ser un rescate de una persona. Pero, cuando entraron había más de 90 personas ahí en esa casa.

Esa casa es de dos pisos y el primer piso tenían varios, más de como 30 y en el segundo como unos 50. Las condiciones de esa casa son bien horribles, los cuartos están bien chicos y estaban bien juntos. No había espacio para casi hacer nada, para solamente sentarse».

Debido a la preocupación de que pueda haber algunos casos positivos de covid-19 entre el grupo, las personas permanecerán por ahora en la casa donde se encontraron, hasta que se puedan completar las pruebas rápidas de detección. Después saldrán de cuarentena desde allí.

Edwards dijo que no había dolencias físicas obvias entre el grupo, aparte de quienes describieron los síntomas típicos de covid-19: fiebre, pérdida del gusto y del olfato. Las autoridades les llevaron comida y agua, pues las personas dijeron que no habían comido en un tiempo.

Investigaciones de Seguridad Nacional (HIS, por sus siglas en inglés) ahora se hace cargo del caso. No hay información sobre quién es el propietario de la casa o quién pudo haber llevado a las personas a ese lugar. Los vecinos no reportaron ninguna actividad sospechosa y la policía no está dando información en este momento sobre la llamada de secuestro inicial que condujo al descubrimiento del grupo en la casa.

«Siempre le preguntamos a la comunidad si ve algo, diga algo… todos necesitamos trabajar juntos», dijo Edwards. «Esto no es algo que veamos a menudo, pero es perturbador», agregó.

