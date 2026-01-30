Irán advierte que la guerra abarcará desde Israel hasta bases de EE.UU.: «Todos estarán al alcance de nuestros misiles y drones»

«Las Fuerzas Armadas están listas para dar una respuesta rápida y dolorosa a los enemigos, en caso de que se equivoquen en sus cálculos y atenten contra la soberanía de Irán», indicó el portavoz del ejército persa, general de brigada Mohammad Akrami Nia.

Irán aseguró que responderá de manera «instantánea» contra cualquier agresión por parte de Estados Unidos e Israel.

“Si el enemigo comete cualquier imprudencia, responderemos de forma rápida y decisiva”, indicó el portavoz del ejército persa, general de brigada Mohammad Akrami Nia.

Alertó además que «el alcance de la guerra se extenderá sin duda por toda la región. Desde la entidad sionista hasta los países que albergan bases militares estadounidenses»,

«Todos estarán al alcance de nuestros misiles y drones», dijo este jueves por la noche en una alocución transmitida la televisión estatal.

«Las Fuerzas Armadas están listas para dar una respuesta rápida y dolorosa a los enemigos, en caso de que se equivoquen en sus cálculos y atenten contra la soberanía de Irán», subrayó.

Cabe recordar que Estados Unidos ha desplazado a Oriente Medio una flota encabezada por el portaaviones estadounidense Abraham Lincoln junto con su grupo de escolta en medio de las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de atacar si Teherán no se sienta a negociar.

El portavoz explicó que la nación islámica ya cuenta con los planes necesarios para enfrentar una posible agresión militar por parte de Washington : “Tenemos respuestas adecuadas y proporcionales para todos los escenarios que el enemigo pueda emprender”, destacó, citado por Al Mayadeen.

Descartó que sea realista pensar que los militares de ka nación nortamericana puedan llevar a cabo una operación rápida contra Irán y, dos horas después, anunciar su final sin una reacción por parte de las Fuerzas Armadas de Teherán.

“Eso es absolutamente imposible”, afirmó, en referencia a declaraciones de Trump, quien afirmó el miércoles que la flota enviada, “más grande que la que fue enviada a Venezuela”, se encuentra «lista, dispuesta y capacitada para cumplir rápidamente su misión, con rapidez y violencia, si es necesario».

Irán: «Portaaviones de EE.UU. son vulnerables a las capacidades de nuestros misiles»

Respecto al buque Abraham Lincoln, el portavoz militar iraní aseguró que «estos portaaviones son vulnerables a las capacidades de misiles y misiles hipersónicos de la República Islámica de Irán».

Akra Minia afirmó que «no es posible hacer predicciones precisas» acerca de las intenciones de Trump: «Estamos tratando con un individuo narcisista y delirante que cambia constantemente de posición», dijo.

«Si los estadounidenses cometen un error de cálculo, sin duda no se desarrollará como Trump imagina: llevar a cabo una operación rápida y luego, dos horas después, tuitear que la operación ha terminado», recalcó.

Por su parte, el comandante en jefe del ejército iraní, general Amir Hatami, anunció en una circular la incorporación de mil drones a las Fuerzas Armadas.

“Ante las amenazas potenciales, es necesario reforzar las capacidades estratégicas para garantizar una fuerza de combate rápida y una respuesta decisiva a cualquier agresión”, señaló.

En paralelo, Irán notificó la realización de maniobras navales con munición real en el estrecho de Ormuz el próximo domingo y lunes, según informó la agencia Associated Press.