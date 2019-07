Israel adoctrina a menores para mentir sobre genocidio palestino por el mundo entero

Un examen de propaganda del Ministerio de Educación de la nación judía se enfoca en los temas centrales del conflicto palestino-israelí, que son objeto de una profunda controversia política

Racismo, violencia, crímenes de lesa humanidad, asesinatos -selectivos y masivos- y genocidio. Todos esos son términos que fácilmente podríamos asociar con Israel, o Estado de Israel, cómo lamentablemente lo reconoce la ONU.

La realidad es que mientras Israel hace cada día enormes esfuerzos para lavar su imagen genocida y pasar de victimario a víctima, paralelamente promueve esos antivalores que ya mencionamos en los más jóvenes, especialmente en estudiantes israelíes que planean viajar a otros países, sean cuales sean sus razones.

El portal MintPress News reveló que el Gobierno de Tel Aviv lanzó un curso para convertir a jóvenes estudiantes de secundaria que viajan al extranjero en «buenos embajadores» del país, cuya misión no sería otra que justificar y defender la política criminal del régimen israelí y un ejército que, durante al menos siete décadas, ejerce una violencia sin precedentes contra el pueblo paletino.

Resulta que el Centro Legal para los Derechos de las Minorías Árabes en Israel, conocido como Adalah, exigió recientemente al Ministerio de Educación israelí que suspenda un curso en línea dirigido a la juventud y con un contenido que aborda temas como el antisemitismo y el Movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) de una forma muy ofensiva contra los árabes y musulmanes.

El curso es tan adoctrinante y violento que una escuela en Nazaret canceló un programa de intercambio para que sus estudiantes de secundaria viajaran a Suecia, en lugar de exponerlos al contenido del curso.

El activista por los derechos humanos Miko Peled, en un artículo publicado en MintPress News, explica que para conocer el contenido real del curso tuvo que inscribirse. Detalla que se trata de 12 capítulos, y comienza con una introducción del ex ministro de Educación Naftali Bennett, quien expone cuáles son las funciones de un «buen embajador».

Según Peled, la introducción de Bennett es «amigable, directa y llena de elogios para Israel». Además, proporciona a los estudiantes herramientas con las que pueden «explicar» al Estado de Israel. Por ejemplo:

«Si no fuera por Israel, tú nunca podrías levantarte por la mañana, porque el chip en tu teléfono celular que funciona como alarma se produce en Israel. No podrías encontrar la manera de llegar a tu trabajo, porque la aplicación WAZE es un producto israelí, y entonces te perderías en el camino. Y si lo hicieras (llegar al trabajo), no tendrías una computadora porque Intel produce sus partes en Israel, y luego tu cuenta sería pirateada porque la seguridad cibernética está hecha en Israel. Incluso, ni siquiera podrías comer pepinos, porque Israel inventó los sistemas de riego que hacen posible cultivarlos».