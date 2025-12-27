Israel interfiere en la soberanía de Somalia y su acción es condenada por la Unión Africana

Somalia y la Unión Africana reaccionaron con firme indignación este viernes tras el reconocimiento formal por parte de Israel de la región norteña de Somalilandia como un “Estado independiente y soberano”, convirtiéndose en el primer país en dar este paso. La medida, calificada como una injerencia inaceptable en los asuntos internos somalíes, ha desencadenado un rechazo unánime de actores regionales e internacionales.

Somalilandia declaró unilateralmente su independencia de Somalia en 1991, aunque ningún Estado miembro de la ONU la había reconocido hasta ahora. La prioridad del presidente de esta región, Abdirahman Mohamed Abdullahi, ha sido precisamente alcanzar dicho reconocimiento internacional desde su llegada al cargo el año pasado.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Somalia calificó la decisión israelí como una “violación flagrante de la soberanía y la integridad territorial” del país. Por su parte, la Unión Africana emitió un comunicado respaldando plenamente la unidad, soberanía e integridad territorial de Somalia dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente, y pidió respeto al derecho internacional y a los principios de la Carta de la UA.

La condena se amplió a nivel regional. Turquía, aliado clave de Somalia, declaró a través de su cancillería: “Esta iniciativa de Israel, que se alinea con su política expansionista […] constituye una injerencia manifiesta en los asuntos internos de Somalia”. Asimismo, Egipto informó que su ministro de Relaciones Exteriores mantuvo conversaciones con sus homólogos de Turquía, Somalia y Yibuti, quienes reiteraron su apoyo absoluto a la soberanía somalí.

El secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Abulgheit, ha subrayado que la decisión israelí constituye una acción «provocadora e inaceptable», que supone una «clara violación de las normas del Derecho Internacional» y «una flagrante violación del principio de unidad y soberanía de los Estados, que constituye un pilar fundamental de la Carta de Naciones Unidas y de las relaciones internacionales».



Analistas políticos apuntan a motivos geoestratégicos detrás del movimiento israelí. Un informe reciente del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional señalaba: “Israel necesita aliados en la región del Mar Rojo por muchas razones estratégicas, entre ellas la posibilidad de una futura campaña contra los hutíes”, en referencia al grupo rebelde yemení respaldado por Irán. El reconocimiento a Somalilandia, que cuenta con una extensa costa en el Golfo de Adén, podría formar parte de una estrategia más amplia para asegurar posiciones de influencia en una ruta marítima vital.

La decisión israelí introduce una nueva tensión en el Cuerno de África, una región ya de por sí compleja, y plantea un desafío directo al consenso internacional sobre la indivisibilidad de Somalia. Se espera que el tema sea tratado de manera urgente en próximas sesiones del Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana.

El Ciudadano