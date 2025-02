Israel se une a EE.UU. y abandona el Consejo de Derechos Humanos de la ONU

Israel anunció su retirada oficial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (Cdhnu), siguiendo los pasos de Estados Unidos, que abandonó el organismo un día antes. El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Saar, confirmó la decisión a través de su cuenta en X, donde expresó su apoyo a la medida tomada por el presidente estadounidense, Donald Trump.

«Israel celebra la decisión del presidente Trump de no participar en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Israel se une a EE.UU. y no participará en el Cdhnu», declaró Saar, justificando la decisión por lo que describió como una persistente parcialidad contra Israel. Según el canciller, el consejo no solo ha protegido a violadores de derechos humanos, sino que también ha enfocado sus esfuerzos en demonizar a Israel, la única democracia de Oriente Medio.

Saar también denunció que el Cdhnu ha aprobado más de 100 resoluciones condenatorias contra Israel, representando más del 20% de todas las resoluciones emitidas por el organismo, lo que, según el ministro, supera las emitidas contra países como Irán, Cuba, Corea del Norte y Venezuela. Además, acusó al consejo de fomentar el antisemitismo bajo el pretexto de promover los derechos humanos.

Esta salida ocurre en un contexto de creciente presión internacional sobre Israel por las acciones militares en la Franja de Gaza, en las que se ha acusado al país de genocidio y de causar numerosas muertes civiles, una situación que ha alimentado las críticas de la comunidad internacional hacia el gobierno de Benjamín Netanyahu.

