El pueblo iraní es «consciente y no obedece las órdenes de corruptos como los que gobiernan EE.UU.»: Jameneí le responde a Trump sin anestesia

La tensión entre Irán y Estados Unidos volvió a subir de volumen. Este martes, el líder supremo iraní, ayatolá Ali Jameneí, salió a contestar “sin anestesia” a las amenazas que han escalado desde la Casa Blanca y al movimiento militar que las acompaña: Washington confirmó el envío de un segundo portaviones a Oriente Medio para presionar a Teherán.

Desde un acto conmemorativo por el levantamiento histórico de Tabriz (noroeste), ante decenas de miles de personas, Jameneí remarcó que Irán se declara pacífico, pero avisó que se defenderá de cualquier agresión. En ese marco, apuntó directo a Donald Trump: «Durante 47 años (EE.UU.) no ha podido eliminar a la República Islámica. Esa es una buena confesión. Yo digo: tú tampoco podrás hacerlo».

Jameneí responde a Trump con un mensaje a Washington

El líder supremo insistió en que el pueblo iraní no se arrodilla ante amenazas externas y lanzó una de las frases más duras del discurso: el pueblo iraní es «consciente y no obedece las órdenes de corruptos como los que gobiernan Estados Unidos», en referencia a lo que calificó como intentos de “controlar” a la población iraní desde Washington.

También ironizó sobre el discurso de supremacía militar estadounidense y lo convirtió en advertencia. «Al parecer, el presidente de Estados Unidos repite constantemente que su ejército es el más fuerte del mundo. El ejército más fuerte del mundo puede, en ocasiones, recibir una bofetada tal que no podrá levantarse. Dicen una y otra vez que han enviado un portaviones hacia Irán. Muy bien, un portaaviones es, por supuesto, un instrumento peligroso; pero más peligroso que el portaviones es el arma que puede hundirlo en el fondo del mar«, alertó.

Jameneí responde a Trump mientras siguen las negociaciones nucleares

El tono duro convive con conversaciones diplomáticas en curso. Este martes se realizó en Ginebra una nueva ronda de negociaciones indirectas entre Irán y EE.UU., bajo mediación de Omán, centradas en el programa nuclear pacífico iraní. Jameneí llamó a no anticipar resultados, pero cuestionó cualquier intento de fijar el desenlace desde antes: «Si es necesario negociar, es un error y una insensatez fijar de antemano los resultados de las negociaciones».

Además, exigió que Washington no mezcle el debate nuclear con el desarrollo de capacidades misilísticas defensivas. Para Jameneí, EE.UU. no tiene influencia sobre el alcance ni los tipos de misiles de Irán y sostuvo que contar con armas disuasorias es clave: «Cualquier país sin armas disuasorias será aplastado por sus enemigos».

El trasfondo reciente pesa: Irán y EE.UU. retomaron contactos el 6 de febrero en Omán, los primeros desde “la guerra de los 12 días” de junio de 2025, cuando —según la versión expuesta— Israel atacó a Irán y EE.UU. intervino bombardeando tres instalaciones nucleares bajo supervisión internacional. Con portaviones en movimiento y discursos al rojo, la pregunta queda instalada: ¿negociación real o presión a punta de amenaza?