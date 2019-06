Jared Kushner: un inquilino de la Casa Blanca envuelto en polémica por evasión fiscal

El asesor principal de la Casa Blanca, Jared Kushner, se ve envuelto una vez más en la polémica al ser señalado de un supuesto lavado de dinero de sobornos a través de una empresa.



Según revela este lunes un informe del diario británico The Guardian, el yerno del presidente Donald Trump ha recibido desde 2017 unos 90 millones de dólares de financiación de fondos de fuentes extranjeras anónimas, al parecer procedentes de Arabia Saudí.



Kushner estaría recibiendo los recursos de la compañía Cadre, en la que todavía conserva una participación de menos del 25 %.

De acuerdo con la información divulgada por el rotativo, el dinero se canalizó principalmente a través de un vehículo de inversión gestionado por el banco estadounidense Goldman Sachs, en el paraíso fiscal de las islas Caimán, parte del territorio británico de ultramar.

La evasión fiscal es un recurso empleado por décadas en la familia Trump, con lo que el presidente estadounidense ha forjado su imperio, basado en el sector inmobiliario. Foto: Agencias

Cuidando los intereses

Kushner viene de ser señalado por el diario The New York Times de lavado de dinero en 2016 y 2017, cuando expertos contra este delito financiero en Deutsche Bank AG sugirieron que las múltiples transacciones del presidente de EE. UU. y su yerno se informaran a los supervisores federales.



Entre las transacciones sospechosas, se reportan grandes cantidades de dinero en efectivo depositado por entidades o personas extranjeras y que fue trasladado de las compañías de Kushner a individuales en Rusia, nación con la que Trump aparenta una rivalidad virtual.



La práctica financiera es considerada común entre desarrolladores inmobiliarios. Pero, al mismo tiempo, desata suspicacias sobre lavado de dinero, apuntó un artículo de HispanTV.



Si bien las leyes de lavado de dinero estipulan que los bancos deben reportar las transacciones sospechosas a los supervisores federales, los funcionarios del mencionado banco dicen que existe un patrón de ejecutivos bancarios que rechazan reportes de esta índole con el fin de proteger sus relaciones con “clientes lucrativos”, que en este caso sería la dupla Trump- Kushner.



Trump, por su parte, se niega a revelar su pago de impuestos para no arriesgar su reelección, muy a pesar de que el Senado de California aprobó un proyecto de ley para exigir que los candidatos que aparezcan en la boleta electoral publiquen sus declaraciones de impuestos.



Con base en sus documentos, el periódico The New York Times informa que el banco Deutsche Bank ignoró las advertencias de sus empleados acerca de transacciones financieras hechas por el presidente estadounidense, Donald Trump. Así como también obvió sus recomendaciones de que fueran reportadas a la unidad de delitos financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

En 2015, Kushner incurrió en a una vieja práctica de otros empresarios inmobiliarios: aparentó que construía un apartamento de lujo con dinero para barrios pobres y en una zona pobre de Nueva Jersey, cuando en realidad no fue así. Foto: Web

Reincidente

Otro reporte había revelado que Kushner “probablemente” no pagó impuestos entre 2009 y 2016, eludiendo contribuciones al Tesoro norteamericano mediante una treta común en EE. UU., consistente en señalar depreciaciones en las propiedades inmobiliarias.



“A lo largo de la última década, la compañía familiar de Jared Kushner ha gastado miles de millones de dólares comprando inmuebles. Su cartera de inversiones en bolsa ha visto disparado su valor. Su patrimonio neto se ha quintuplicado hasta casi 324 millones de dólares”, afirma The New York Times en un largo artículo publicado en octubre de 2018.



Según cifras de TNYT, en 2015 Kushner obtuvo ingresos de 1700 millones de dólares, por los que evitó pagar impuestos reportando supuestas pérdidas de 8300 millones.



En el pasado, el magnate de la Casa Blanca defendió el uso de estrategias para reducir sus contribuciones fiscales en los debates electorales de 2016 con su rival demócrata, Hillary Clinton, jactándose de ser “listo” por pagar pocos impuestos —e incluso no pagar nada en absoluto— cuando la ex secretaria de Estado se lo reprochó.

Entre las transacciones sospechosas se reportan grandes cantidades de dinero en efectivo depositado por entidades o personas extranjeras y que fue trasladado de las compañías de Kushner a individuales en Rusia, nación con la que Trump aparenta una revalidad virtual. Foto: Web

La trampa, una tradición familiar

La evasión fiscal es un recurso empleado por décadas en la familia Trump. El presidente estadounidense ha forjado su imperio, basado en el sector inmobiliario. Su yerno, sigue al pie de la letra esta tradición familiar.



Respecto a esto, The New York Times ha publicado en múltiples ocasiones informes basados en documentos fidedignos que dan cuenta de cómo por ejemplo “él recibió al menos $ 413 millones en dólares del imperio inmobiliario de su padre, en gran parte a través de esquemas fiscales en la década de 1990”.



Los padres de Trump donaron, aún en vida, a sus hijos más de 1000 millones de dólares, por los que deberían haber pagado unos 550 millones de dólares en impuestos.

Anteriormente, TNYT había informado que, en el transcurso de casi dos décadas, el Deutsche Bank le otorgó a Trump préstamos para negocios inmobiliarios por más de 2.000 millones de dólares, incluso cuando otros bancos se habían negado a hacerlo.

El mes pasado, Trump demandó al Deutsche Bank, en un intento por evitar que entreguen registros financieros a los comités del Congreso.



En el caso de Jared Kushner, en 2015 recurrió a una vieja práctica de otros empresarios inmobiliarios: aparentó que construía un apartamento de lujo con dinero para barrios pobres y en una zona pobre de Nueva Jersey, cuando en realidad no fue así.

El yerno de Donald Trump y sus socios, con la ayuda de las autoridades estatales, se aprovecharon de un resquicio legal que permite redibujar mapas para poder optar a financiación extranjera, ideada para barrios con un elevado desempleo. Dicha maniobra fue revelada por una investigación del diario The Washington Post.

Entonces, Kushner se ahorró millones de dólares en la construcción del edificio de 50 plantas, bautizado 65 I, y con vistas a Manhattan.