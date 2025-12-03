Juristas emplazan a la OEA por acciones militares de EEUU contra Venezuela y el Caribe

A través de un carta abierta dirigida al Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert R. Ramdim, un grupo de juristas de todo el mundo emplazó a la entidad regional por las constantes violaciones de EEUU al derecho internacional, incluyendo la propia Carta de la OEA, mediante sus acciones militares en el Caribe.

«Las y los juristas abajo firmantes nos dirigimos a Ud. a efectos de manifestar nuestra firme condena y alarma frente a la intervención belicista de Estados Unidos en la zona del Caribe, con especial énfasis en las acciones contra la República Bolivariana de Venezuela, y el pretendido cierre del espacio aéreo venezolano anunciado por Trump», parte señalando la misiva.

«Estas acciones representan claros actos de injerencia, la imposición de medidas coercitivas unilaterales y una agresión directa que atenta contra la soberanía y el derecho a la autodeterminación del pueblo venezolano, y pone en riesgo a toda la zona del Caribe», se lee en la publicación.

En esa línea, los juristas recordaron que de acuerdo con lo analizado por un grupo de expertos de la ONU, los ataques estadounidenses contra naves en el Caribe, frente a las costas de Venezuela, equivalen a ‘ejecuciones extrajudiciales’ y es un crimen internacional.

«La situación ha alcanzado niveles intolerables, evidenciados en la reciente suspensión de vuelos internacionales tras el aviso de EEUU por una ‘actividad militar en aumento’, y las manifestaciones del secretario de Estado, Marco Rubio, con la absurda pretensión de declarar al supuesto ‘Cartel de los Soles’ como organización terrorista, para intentar nuevas justificaciones para la confesada intención del gobierno de Trump de apropiarse del petróleo venezolano», añade la carta.

Vulneración de Principios y Tratados Internacionales

Para los juristas que suscriben la misiva, las acciones realizadas por la administración Trump en el El Caribe contravienen abiertamente principios esenciales consagrados en diversos instrumentos internacionales, tales como:

–Carta de la ONU (arts. 2.1 y 2.4): Afirma la soberanía y prohíbe el uso de la fuerza.

–Declaración de Manila sobre el Arreglo Pacífico de Controversias Internacionales (Resolución A/RES/37/10, 1982): Establece que las controversias deben resolverse sobre la base de la igualdad soberana de los Estados y prohíbe la amenaza o el uso de la fuerza, así como las medidas coercitivas unilaterales y el despliegue militar.

–Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (Resolución 2200 A (XXI), 1966): Obliga a los Estados a garantizar la vigencia de los derechos, prevenir violaciones por parte de terceros, investigar y sancionar violaciones, y reparar a las víctimas.

–Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (Resolución 45/158, 1990): Compromete a los Estados a proteger la dignidad y los derechos de los migrantes, evitando que personas deban migrar como única vía de supervivencia.

–Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas (1961): Garantiza la inviolabilidad de los jefes de Estado.

–Resolución 2444 (XXIII) 1968 que limita los métodos de guerra, prohíbe los ataques a la población civil.

–Resolución 2675 (XXV) 1970 de la ONU: Prohíbe actos coercitivos contra la independencia política de los Estados y el fomento de actividades para subvertir violentamente el orden interno de otro Estado.

-Tratado de Tlatelolco (1967) para la Prohibición de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe: Aunque Estados Unidos no es parte del tratado, ratificó el Protocolo Adicional II, comprometiéndose a respetar la desnuclearización de la región y a no usar armas nucleares contra los países miembros.

-Artículo 7 del Estatuto de Roma sobre crímenes de competencia de la Corte Penal Internacional.

«Recordamos que, según la II Cumbre de la CELAC en 2014, Latinoamérica y el Caribe han sido declaradas zona de paz, por lo que repudiamos cualquier acción belicista que ponga en riesgo la vida de sus pueblos», manifestaron los juristas.

Violación de la Carta de la OEA

Los profesionales advirtieron finalmente que las intervenciones ordenadas por Donald Trump constituyen también una violación a la Carta de la propia Organización de los Estados Americanos, en particular a los objetivos del artículo 2° y a los principios establecidos en el artículo 3°.

Asimismo, realizaron las siguientes exhortaciones:

-Demandamos el respeto irrestricto del Derecho Internacional, y que los tratados bilaterales y multilaterales, así como la Carta de las Naciones Unidas, sean la única vía válida para la resolución pacífica de controversias.

-Convocamos a la comunidad jurídica internacional a vigilar y denunciar ante las instancias competentes las violaciones al Derecho Internacional que amenacen la estabilidad del Caribe y del mundo.

-Manifestamos nuestro rechazo ante las recientes ejecuciones extrajudiciales perpetradas en el mar Caribe por fuerzas estadounidenses, las cuales violan los derechos humanos y el derecho internacional.

-Solicitamos al Gobierno de Estados Unidos que detenga sus operaciones militares en el mar Caribe y cese las amenazas contra América Latina.

-Demandamos que los gobiernos asuman una posición clara de condena ante las violaciones al Derecho Internacional y la escalada de violencia contra Venezuela y la región.

–Reafirmamos que la paz duradera solo puede construirse sobre la base de la justicia social, la equidad y el respeto pleno a los derechos humanos y al derecho internacional.

«Hacemos un llamado enfático a la Secretaría General de la OEA y a todos los estados miembros para que expresen un rechazo categórico a estas acciones, ya que el silencio debilita y pone en crisis la existencia misma del bloque regional, el deterioro de los fundamentos que justificaron su creación, permitiendo acciones que ponen fin a el status pacifico latinoamericano, y que hoy son dirigidas a Venezuela, pero que continuaran contra otros países de la región, tal como lo anunciara Donald Trump desde el inicio de su mandato», agrega la carta.

«Por lo tanto, requerimos también que convoque en forma urgente a una reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores a los fines antes detallados. Los mandatarios de los países del bloque tienen el deber exigir la paz al gobierno del país unilateralmente agresor, es decir a Estados Unidos, en defensa de los intereses de los pueblos de América y el mundo», concluye la misiva.

El Ciudadano