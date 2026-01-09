«La mayor zona de libre comercio del mundo»: Consejo de la Unión Europea aprobó acuerdo con el Mercosur

Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, destacó que se está creando un mercado de 700 millones de personas, "la mayor zona de libre comercio del mundo. Nuestro mensaje al mundo es éste: la colaboración crea prosperidad y la apertura impulsa el progreso", manifestó.

«La mayor zona de libre comercio del mundo»: Consejo de la Unión Europea aprobó acuerdo con el Mercosur
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

Como «uno de los mayores acuerdos de libre comercio del mundo» calificaron medios internacionales el tratado entre la Unión Europea y el Mercosur, el cual fue aprobado este viernes 9/1 por el Consejo de la UE después de 25 años de negociaciones.

Ahora, se espera que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, viaje a Paraguay a firmar el acuerdo el 17 de enero próximo: «Estamos creando un mercado de 700 millones de personas, la mayor zona de libre comercio del mundo. Nuestro mensaje al mundo es éste: la colaboración crea prosperidad y la apertura impulsa el progreso», manifestó la representante de la UE.

En esa línea, la BBC de Londres destacó que los 27 Estados que conforman el bloque comercial europeo alcanzaron la mayoría «pese a la oposición anunciada por países como Francia, Polonia e Irlanda».

Por su parte, el medio alemán DW resaltó también que la aprobación fue posible «gracias a nuevas concesiones al lobby agrícola, que considera la competencia de Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay, miembros del bloque comercial sudamericano, una amenaza para los agricultores europeos porque aumentará la importación de productos más baratos».

Sobre este punto, la diputada del Bundestag alemán, Isabel Cademartori, aseguró que el acuerdo «beneficia a la población alemana. Crea nuevas oportunidades para las empresas y contribuye a garantizar puestos de trabajo y al mismo tiempo, Europa se vuelve menos dependiente de determinados socios comerciales».

Todavía falta un paso

Tras la aprobación del Consejo de la UE, medios europeos recordaron que para que el acuerdo entre en vigencia falta todavía un paso: la aprobación de la Eurocámara, lo que debería ocurrir en las próximas semanas. Diversos sondeos y proyecciones anuncian que el resultado de esta votación no está claro, ya que al menos 100 eurodiputados -de un total de 720- amenazaron con recurrir a la justicia para anular el acuerdo.

El Ciudadano

Relacionados

El Ciudadano

Cumbre CELAC–UE acuerda mantener la región como zona de paz y reafirma el multilateralismo

Hace 2 meses
El Ciudadano

Europa discrimina inversiones de China con argumentos de seguridad nacional

Hace 1 mes
El Ciudadano

Estados Unidos por orden de Trump abandona 66 organizaciones internacionales: Volver a las cavernas

Hace 2 días
El Ciudadano

“Eurovicious no more”: relatora de la ONU aplaude boicot europeo a Israel en Eurovisión y acusa genocidio normalizado

Hace 1 mes
El Ciudadano

La Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos y Europa

Hace 1 semana
El Ciudadano

El colapso del orden mundial neoliberal y el ascenso de China y Rusia en la gobernanza global

Hace 2 semanas
El Ciudadano

Mirador Copernicus: El nuevo espacio interactivo que conectará a Chile con la observación satelital del planeta

Hace 3 meses
El Ciudadano

Reunión de CELAC y Unión Europea en Chile: Alianza clave para la "Triple Transición"

Hace 2 meses
El Ciudadano

Europa: Sociedades militarizadas camino a la precariedad

Hace 3 semanas

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano