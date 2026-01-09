«La mayor zona de libre comercio del mundo»: Consejo de la Unión Europea aprobó acuerdo con el Mercosur

Como «uno de los mayores acuerdos de libre comercio del mundo» calificaron medios internacionales el tratado entre la Unión Europea y el Mercosur, el cual fue aprobado este viernes 9/1 por el Consejo de la UE después de 25 años de negociaciones.

Ahora, se espera que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, viaje a Paraguay a firmar el acuerdo el 17 de enero próximo: «Estamos creando un mercado de 700 millones de personas, la mayor zona de libre comercio del mundo. Nuestro mensaje al mundo es éste: la colaboración crea prosperidad y la apertura impulsa el progreso», manifestó la representante de la UE.

En esa línea, la BBC de Londres destacó que los 27 Estados que conforman el bloque comercial europeo alcanzaron la mayoría «pese a la oposición anunciada por países como Francia, Polonia e Irlanda».

Por su parte, el medio alemán DW resaltó también que la aprobación fue posible «gracias a nuevas concesiones al lobby agrícola, que considera la competencia de Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay, miembros del bloque comercial sudamericano, una amenaza para los agricultores europeos porque aumentará la importación de productos más baratos».

Sobre este punto, la diputada del Bundestag alemán, Isabel Cademartori, aseguró que el acuerdo «beneficia a la población alemana. Crea nuevas oportunidades para las empresas y contribuye a garantizar puestos de trabajo y al mismo tiempo, Europa se vuelve menos dependiente de determinados socios comerciales».

Todavía falta un paso

Tras la aprobación del Consejo de la UE, medios europeos recordaron que para que el acuerdo entre en vigencia falta todavía un paso: la aprobación de la Eurocámara, lo que debería ocurrir en las próximas semanas. Diversos sondeos y proyecciones anuncian que el resultado de esta votación no está claro, ya que al menos 100 eurodiputados -de un total de 720- amenazaron con recurrir a la justicia para anular el acuerdo.

