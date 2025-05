«La Solución Final»: el polémico mural en Roma que denuncia la guerra en Gaza

En una calle de Roma apareció un mural impactante que ha causado gran controversia y debate. La artista urbana conocida como Laika, a quien muchos consideran la ‘Banksy italiana’, plasmó en una pared la imagen de Adolf Hitler besándose con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Esta obra lleva el título “La Solución Final”, haciendo referencia al plan nazi para el exterminio de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial.

Con esta obra, Laika busca denunciar las violaciones de derechos humanos cometidas en la guerra de Gaza, donde ya han muerto más de 53,000 palestinos. La artista utilizó esta imagen provocadora para sacudir la conciencia de la prensa y de la opinión pública internacional, destacando que el Gobierno israelí, con el apoyo de Estados Unidos y la Unión Europea, estaría ejecutando una operación sistemática para eliminar al pueblo palestino.

En sus declaraciones, Laika explicó que la reciente ofensiva militar israelí en Gaza, conocida como “Operación Carros de Gedeón”, representa para ella una especie de genocidio o limpieza étnica. Además, expresó su crítica hacia la respuesta europea, que, a su juicio, ha sido indulgente con Israel a pesar de haber impuesto duras sanciones a Rusia tras la invasión a Ucrania.

La artista también apuntó contra el Gobierno italiano de Giorgia Meloni, señalando la contradicción entre su postura declarada como provida y su silencio frente a la muerte de miles de niños palestinos, citando el caso reciente de Alaa al-Najjar, una pediatra y madre que perdió a nueve de sus diez hijos por un ataque israelí.

Para Laika, Italia y Alemania están tomando decisiones equivocadas al no aprender de la historia y permitir que este genocidio no solo se tolere, sino que además sea financiado. Subrayó que las protestas en defensa del pueblo palestino son reprimidas, y lanzó un llamado a las comunidades judías para que se distancien de Netanyahu, recordando que quienes sufrieron el Holocausto no deberían aceptar las atrocidades cometidas hoy en Gaza.

Las obras de Laika se han destacado por su fuerte crítica social y política, reflejada en murales que suelen aparecer en Roma. Su estilo y mensaje la han llevado a ser comparada con Banksy, por su capacidad para usar el arte urbano como herramienta de reflexión y protesta.

Entre sus creaciones recientes más mediáticas está un mural dedicado al papa Francisco tras su fallecimiento, en el que el pontífice cuestiona la presencia de ciertas figuras políticas en su funeral, como Donald Trump y Matteo Salvini, criticados por sus posturas sobre migración y derechos humanos.

