Llega a Ucrania el sexto avión con ayuda militar estadounidense

Un sexto avión con 84 toneladas de ayuda militar estadounidense llegó este martes a la capital de Ucrania, Kiev, informó el ministro de Defensa del país europeo, Alexéi Réznikov. Ucrania ha recibido hasta el momento un total de 500 toneladas de equipos bélicos por parte de EE.UU.

Asimismo, Réznikov destacó que Kiev recibirá más ayuda militar de Washington. «Esto no es el final», escribió en su cuenta de Twitter.

The day hasn’t passed yet and we’re unloading the 6th bird from our friends from the 🇺🇸! 84 tons of ammunition arrived in Kyiv! In total, for today we’ve received about 500 tons of defense equipment from 🇺🇸! And this isn’t the end 🇺🇦🤝🇺🇸 @WhiteHouse@DeptofDefense@SecDefpic.twitter.com/5ktG1i33cy— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 1, 2022