Los increíbles testimonios de los sobrevivientes del edificio que se desplomó en Miami

En medio de la tragedia que ocasionó el colapso parcial del Champlain Towers en Surfside, Florida, asombran al mundo las historias de los sobrevivientes de este episodio, que milagrosamente lograron evadirse de la estructura, minutos antes de que se viniera abajo. A continuación algunos de los testimonios.

Llegaban de cenar

Una pareja de actores argentinos, Nicolás Vázquez y Gimena Accardi, que se alojaba en el edificio del derrumbe en Surfside, Florida, lograron escapar minutos antes del colapso del edificio.

«Veníamos de cenar, estacioné el auto como siempre, en la cochera. Escuchamos un ruido muy, muy, muy fuerte, pero no llegamos a entender qué pasaba», relató Nicolás Vázquez a CNN.

Nicolás y Gimena se salvaron por haber salido a cenar fuera (Foto: WEB).

«En diferencia de seis, siete segundos que subimos al ascensor, se movió el ascensor, parando en el lobby, como siempre y arrancó una polvareda muy fuerte, un estruendo muy fuerte, como si fuera, no entendíamos qué pasaba. No entendíamos qué era, un tornado, un ataque, lo más parecido a algo que es una película. Empezamos a correr. Pasan entre dos o tres minutos más de no entender bien en un estado de shock qué estábamos viviendo», explicó Vázquez, quien le dijo a la gente que se encontró y a su pareja, Gimena Accardi, que debían cruzar.

«Ahí se escuchó un estruendo imposible de relatar porque no lo habíamos escuchado nunca en nuestras vidas. Era como en las películas, como si fuera una especie de terremoto, de ataque, de no sé, de lo que ven en las imágenes. Nosotros no vimos mucho, pero hay una imagen que muestra cómo cae el edificio en ese momento. No éramos consciente de lo que estaba pasando», explicó.

Se salvó de milagro

Ileana Monteagudo, una mujer de origen cubano, asegura que se salvó de milagro. «Sería la una y tanto de la mañana, de la mañana, y yo estaba medio dormida, preocupada porque tenía que madrugar y cuando yo tengo que madrugar duermo mal pensando que me tengo que despertar temprano», narró.

«Yo estaba, yo te diría que dormida, y algo me despertó. Fue como una fuerza muy fuerte que me despertó y me dijo algo anda mal aquí. Cuando yo abro los ojos así, yo siento un crack», Monteagudo relata que tras escuchar los ruidos salió a revisar si la puerta del balcón estaba abierta y tras revisar su departamento notó una grieta que se estaba abriendo en el techo.

A Ileana Monteagudo la salvó el insomnio (Foto:WEB)

«Por dentro. Me dijeron. Sal corriendo de aquí, que esto se cae», Monteagudo dijo que se cambió rápidamente de ropa, tomó cartera, celular y otras pertenencias y salió del departamento.

«Bajé las escaleras a gritos pidiendo a Jehová Dios. Por favor, Jehová, protégeme. Ayúdame a llegar abajo. Quiero ver a mis hijos. Quiero ver a mis nietos. No me quiero morir», Monteagudo narró que cuando estaba en el cuarto piso, ella vivía en el sexto, escuchó un ruido tan fuerte que supo que el edificio se había desplomado.

«Yo estaba esperando que se desplomara totalmente el edificio», dijo Monteagudo e indicó que uno de sus más grandes temores era que los escombros le trabaran la puerta de las escaleras y evitándole escapar. «Estos fueron los momentos más terribles y más horribles que he pasado yo que he tenido en toda mi vida. Logré, bendito Dios, llegar abajo, abrir, que nada me interrumpiera mi puerta».

Lo despertaron los ruidos

Barry Cohen dijo que estaba profundamente dormido cuando lo despertó un estruendo que pensó que era una tormenta eléctrica alrededor de la 1:30 am del jueves.

«Me di cuenta de que no se detuvo. Simplemente continuó durante 30 segundos», dijo Cohen a WPLG, afiliada de CNN.

Cuando Cohen se levantó y abrió la puerta de su apartamento, donde ha vivido durante dos años, «había una enorme pila de escombros y polvo, solo destrozos fue todo lo que pude pensar». Entonces Cohen y su esposa bajaron las escaleras, pero no pudieron abrir la puerta que daba al exterior porque algo de acero se había doblado en la puerta, dijo.

Así era la vista del edificio que se derrumbó en Miami (Foto: La Nación).

Fueron al sótano y al estacionamiento, pero había polvo por todas partes y el agua «salía por las tuberías del techo». El agua ya le llegaba a las pantorrillas, dijo. La pareja regresó a su apartamento y gritó pidiendo ayuda desde su balcón, según Cohen.

«Le gritaba a la policía de Surfside que me identificara porque era un exvicealcalde de Surfside», dijo Cohen. «Yo estaba gritando y chillando al departamento de bomberos para que nos llevaran el camión de gancho y escalera para que pudiéramos salir de allí».

Algunos de sus vecinos se unieron a ellos en el balcón.

«Pensé que el edificio era inestable», dijo Cohen. «Me preocupaba que se hundiera por completo».

Viendo Netflix

«Yo estaba en el apartamento con mi familia. Estábamos durmiendo mi esposa y yo, mis hijos estaban despiertos mirando Netflix. Cuando sentimos un estruendo muy grande. No sabíamos a ese punto lo que era.

A mi esposa saltó y fue a ver los niños. Todos estaban bien, pero las luces colgando estaban dando de lado a lado. Entonces, a ese punto me dijeron ‘Oye, esto es grande, tenemos que salir’», narró a CNN Alberto Aguero, residente del edificio Champlain Towers en Surfside, Florida.

Alberto Aguero y su familia corrieron con suerte. (Foto CNN)

«Cuando llegaron los bomberos yo salí al balcón y les grité que si teníamos que evacuar. Ellos nos dijeron que sí. Inmediatamente salimos con el teléfono y billetera nada más. Cuando abro la puerta al apartamento, miro a la izquierda y el apartamento de los vecinos ya estaba cortado a la mitad», explicó Aguero e indicó que al abrir la puerta de las escaleras para bajar y poder salir del edificio vio que le faltaba una pared a las escaleras.

«Cuando llegamos al tercer piso nos encontramos con una señora mayor de 88 años y mi hijo y yo la bajamos hasta el primer piso, pero cuando llegamos al primer piso ya estaba subiendo el agua. Tuvimos que saltar como tres pies (0.9 metros) de concreto que ya había caído».

Aguero dijo que no fue hasta que llegaron al área de la piscina que se sintieron a salvo. «Ya sabíamos que más o menos podemos respirar y tomar un momento de expresar que no sé cómo sobrevivimos, pero Dios nos dio una oportunidad segunda», explicó.

