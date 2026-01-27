Los Simpson y Trump: el capítulo que volvió a viralizarse por “predecir” el fin de su mandato

Desde hace décadas, Los Simpson se han consolidado como una de las series más influyentes de la cultura pop global. Pero además del humor ácido y la sátira política, la producción creada por Matt Groening carga con un mito persistente: su supuesta capacidad para “predecir el futuro”. Uno de los casos más comentados volvió a circular con fuerza en redes sociales y buscadores: el episodio donde la serie anticipa el término del mandato de Donald Trump.

El capítulo en cuestión es “Bart to the Future”, emitido originalmente en el año 2000, durante la temporada 11. En él, la serie imagina un salto temporal en el que Lisa Simpson se convierte en presidenta de Estados Unidos, heredando un país en crisis tras la administración de un mandatario previo: Donald Trump.

El episodio de Los Simpson que mencionó a Trump como expresidente

En una escena que hoy es ampliamente citada, Lisa señala que su gobierno enfrenta graves problemas fiscales luego de la presidencia de Trump, presentado como un líder irresponsable y caótico. En ese entonces, la mención parecía una broma absurda: Trump era conocido principalmente como empresario y figura televisiva, no como político viable.

Sin embargo, tras la llegada real de Donald Trump a la Casa Blanca en 2017, el episodio adquirió un nuevo estatus dentro del imaginario colectivo, convirtiéndose en uno de los ejemplos más emblemáticos de las llamadas “predicciones de Los Simpson”.

¿Predicción o sátira política?

Desde una mirada periodística y cultural, más que una predicción literal, el capítulo refleja la capacidad de la serie para leer tendencias sociales, mediáticas y políticas de su tiempo. A fines de los años 90, Trump ya representaba una figura asociada al exceso, el poder económico y el ego mediático, rasgos que la serie utilizó para construir una sátira sobre el futuro político de Estados Unidos.

Guionistas de Los Simpson han explicado en reiteradas ocasiones que estas coincidencias responden a observación social y humor político, no a visiones proféticas. Aun así, el episodio sigue siendo citado cada vez que se discute el legado, el fin o el impacto del mandato de Trump.

Cultura pop, memes y vigencia en la era digital

Con el auge de las redes sociales, clips del episodio volvieron a viralizarse en TikTok, X e Instagram, reforzando el vínculo entre Los Simpson, la política estadounidense y la cultura del meme. El capítulo se transformó en una pieza recurrente cada vez que Trump enfrenta procesos judiciales, elecciones o controversias públicas.

Este fenómeno demuestra cómo una serie animada puede trascender la ficción y convertirse en archivo simbólico de la cultura pop, capaz de dialogar con la actualidad décadas después de su emisión.

Los Simpson: espejo exagerado de la realidad

Más que adivinar el futuro, Los Simpson funcionan como un espejo hiperbólico de las sociedades contemporáneas. El caso del “fin del mandato de Trump” reafirma el lugar de la serie como un referente cultural que combina humor, crítica política y una sorprendente capacidad para mantenerse vigente.

A 35 años de su estreno, Springfield sigue siendo un laboratorio narrativo donde la realidad, la sátira y la imaginación se cruzan de forma incómodamente cercana.