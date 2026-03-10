Mataron a sacerdote mientras socorría a un feligrés en Líbano: repudian asesinato del párroco en ataque israelí

El sacerdote católico apostólico romano de rito maronita, Pierre El Raii, de 50 años (en la foto), falleció el pasado lunes en la localidad de Qlayaa, al sur del Líbano, tras ser alcanzado por un bombardeo israelí cuando acudió a auxiliar a un feligrés herido. Su muerte ha desatado una ola de condenas internacionales y conmoción en la nación del Medio Oriente, mientras la región vive una escalada bélica que ha dejado cientos de miles de desplazados. La Comunidad Palestina en Chile emitió un enérgico repudio, señalando que «su asesinato no puede leerse como un hecho aislado».

«Los cristianos palestinos y árabes también son víctimas de las políticas criminales de Israel, que no hacen distinción religiosa: cristianos, musulmanes, drusos, ateos o personas de cualquier credo sufren por igual sus consecuencias”, afirmaron desde la agrupación.

A través de un comunicado, se refirieron a la crítica situación que enfrentan los cristianos en los territorios ocupados, señalando que “Belén, cuna de Jesús y símbolo universal del cristianismo, vive hoy asfixiada por la ocupación”.

En ese sentido, denunciaron que la libertad de culto se encuentra severamente restringida, ya que participar en celebraciones religiosas depende de permisos impuestos por la autoridad ocupante, los cuales frecuentemente son denegados.

Recordaron que organizaciones cristianas locales han advertido que la confiscación de tierras, el muro y los puestos de control han aislado a Belén, reducido su espacio vital y empujado a numerosas familias a emigrar.

La Comunidad Palestina de Chile denunció que estas acciones representan una amenaza generalizada: “La ocupación, los bombardeos y la violencia israelí no distinguen entre religiones ni entre civiles; golpean al pueblo palestino y a los pueblos de la región en su conjunto”.

Sacerdote fue asesinado por Israel mientras socorría a un feligrés

La noticia del asesinato de El Raii fue confirmada por el padre Toufic Bou Merhi, franciscano de la Custodia de Tierra Santa.

En declaraciones al medio Vatican News, indicó que el párroco maronita murió una semana después de que se agudizaran los bombardeos israelíes sobre territorio libanés, que han golpeado con especial dureza el sur del país, justo donde permanecen numerosas comunidades cristianas.

“Hubo un primer ataque que alcanzó una casa cerca de su parroquia, en las montañas, hiriendo a uno de los feligreses. Entonces, el padre Pierre corrió con decenas de jóvenes a ayudarle”, relató.

Señal{o que, desgraciadamente, fue ahí “cuando se produjo otro ataque, con un segundo bombardeo sobre la misma casa”.

Según su testimonio, en un primer momento, “el párroco resultó herido. Fue trasladado a un hospital local, pero murió casi en la puerta”.

La muerte del sacerdote ha causado una profunda conmoción en las comunidades cristianas del sur del Líbano que se han visto forzadas a desplazarse debido a la agresión israelí.

Según explicó el padre Bou Merhi, hasta el momento muchos habitantes habían optado por permanecer en sus pueblos pese a las advertencias de evacuación. Sin embargo, el ataque que costó la vida al párroco ha incrementado notablemente el temor en la comunidad.

A través de las redes sociales se ha viralizado un vídeo en el que se puede apreciar a el párroco El Rahi extendiendo un llamado a los feligreses a no huir.

“No llevamos nada más que bondad, amabilidad, amor y oración. Estoy dispuesto a morir en mi casa, porque este es nuestro hogar”, afirmó justamente tres días antes de resultar asesinado durante el bombardeo perpetrado por el régimen sionista, consignó el portal Vida Nueva Digital,