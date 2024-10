Michael Moore insta a Biden: «Liberen a Cuba y cierren Guantánamo»

El reconocido cineasta y activista estadounidense Michael Moore pidió al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que en sus últimos 100 días en el cargo levante el bloqueo económico, comercial y financiero a Cuba y cierre la ilegal base de torturas en Guantánamo.

En el quinto de una larga lista de deseos: ‘Liberen a Cuba, liberen nuestras almas’, el laureado documentalista planteó que “es hora de normalizar todas las relaciones con Cuba, poner fin a todas las sanciones contra Cuba, poner fin al embargo (bloqueo) y reconocer plenamente el derecho del pueblo cubano a la autodeterminación”.

El realizador de “Fahrenheit 9/11” instó al mandtario estadounidense a «devolver el territorio ilegalmente ocupado por la base naval» norteamericana en la provincia de Guantánamo.

Indicó que mientras Biden, esté (supuestamente) “en La Habana en la ceremonia de la firma, anuncie que también está devolviendo la Bahía de Guantánamo al pueblo cubano, ya que no la necesitamos porque es evidentemente su tierra”.

El cuarto deseo del ganador del Óscar por su documental Bowling for Columbine (Masacre en Columbine), fue precisamente cerrar “la base de tortura” en el ilegal territorio ocupado por Washington al este de la isla antillana, porque “representa una mancha oscura en la posición de los Estados Unidos en el mundo”.

De hecho, el documentalista y escritor recordó que el pasado noviembre, una abrumadora mayoría de 187 países en la Asamblea General de la ONU se unieron para exigir por trigésimo primera vez para “que Estados Unidos ponga fin a nuestro embargo comercial de seis décadas contra Cuba”.

“El único país que votó con nosotros fue… esperen… ¡Israel! Ah, y una nación se abstuvo: Ucrania”, destacó Moore, quien planteó que “ninguna persona decente puede ver esto y creer verdaderamente que Estados Unidos está del lado correcto en este asunto”.

“El católico devoto que hay en usted sabe que lo que le estamos haciendo a Cuba está mal. Joe, libera nuestras almas de esta carga pecaminosa, haz lo que es correcto”, enfatizó el reconocido cineasta, citado por Crónica Digital.

El canciller cubano, Bruno Rodríguez compartó a través de su cuenta en X la petición de Moore a Biden y señaló que el bloqueo «es un acto criminal que la comunidad internacional repudia casi unánimemente».

Reconocido cineasta Michael Moore @MMFlint reclama al presidente Biden poner fin al bloqueo vs #Cuba y devolver territorio ilegalmente ocupado por base naval en Guantánamo.



El bloqueo es un acto criminal que la comunidad internacional repudia casi unánimemente.#TumbaElBloqueo pic.twitter.com/28yOgfcrVA — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) October 14, 2024

Las 13 demandas de Michael Moore a Joe Biden

Entre la lista de deseos que Moore pidió al presidente de los Estados Unidos que cumpla en sus últimos 100 días al frente de la Casa Blanca, figuran que cancele toda la deuda estudiantil y médica; que libere al defensor de los derechos de los nativos americanos Leonard Peltier, confinado hace 46 años y que detenga la matanza de Israel en Gaza.

«No has terminado. ¡Todavía te quedan 100 días en el cargo! Y el Tribunal Supremo acaba de concederte superpoderes… ¡e inmunidad!», indicó el director al presidente norteamericano.

«No respondes ante nadie», continuó Moore. «Por primera vez en más de 50 años, no tienes que hacer campaña por nada», afirmó.

Moore se refirió a una sentencia del Tribunal Supremo dictada en julio, que declaró que los presidentes gozan de «inmunidad absoluta» frente a procesos penales por actos realizados en calidad oficial de comandante en jefe.

El director de «Fahrenheit 9/11» volvió a recordar a Biden: «¡Tiene inmunidad total! No es broma. No es broma. No es una hipérbole. ¡Puedes salirte con la tuya en cualquier cosa! ¿Y qué si cualquier cosa significa todo para la gente?».

En las 13 demandas que Moore considera que Biden debería asumir antes de que su mandato llegue a su fin a principios de 2025, el activista incluyó la condonación de todas las deudas estudiantiles y médicas, la abolición de la pena de muerte, el cese de los envíos de armas a Israel y la exigencia de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aceptara un alto el fuego.

“¿Cuántas violaciones de las líneas rojas serán necesarias hasta que haya tenido suficiente? (…) Masacres masivas, asesinatos masivos, destrucción masiva, todo cometido en nombre de Estados Unidos, con las bombas, las armas y el dinero de Estados Unidos”, afirmó tiempo que instó Joe Biden a “para poner fin a esta locura”.

En el texto (Bucket List Joe), publicado en su página oficial, Moore recalcó al presidente demócrata: “Tienes una oportunidad extraordinaria de hacer que sucedan muchas cosas. Cosas grandiosas. Cosas importantes. Con uno o dos trazos de tu pluma presidencial”.

«Vamos Joe. Sé que no lo parece, pero llevas tiempo en esto. Sabes lo que hay que hacer. Somos estadounidenses. Estamos hechos para esto», cerró.