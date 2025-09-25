Ministerio de Defensa de España anuló decenas de contratos adjudicados a empresas de Israel

Cancelaciones afectan a contratos suscritos en su mayoría durante los últimos 2 años. Entre ellos, destaca el acuerdo para la adquisición de lanzacohetes de alta movilidad Silam y el sistema de misiles contracarro Spike L.R., ambas capacidades destinadas al Ejército de Tierra de España y valoradas en casi 1.000 millones de euros.

Ministerio de Defensa de España anuló decenas de contratos adjudicados a empresas de Israel
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

El Ministerio de Defensa de España ha procedido a anular decenas de contratos adjudicados a empresas israelíes del ámbito militar, decisión que se enmarca en el plan de desconexión de la tecnología israelí impulsado por el gobierno español.

La información fue consignada por la agencia EFE, que accedió a la plataforma de contrataciones del Estado. En esa línea, se detalló que las cancelaciones afectan a contratos en su mayoría suscritos en los últimos 2 años.

Dentro de los acuerdos anulados, se encuentra uno para la adquisición de guías láser destinadas al combate aéreo, por un valor de 207 millones de euros. También se canceló una compra a Israel Military Industries (IMI) del programador M339 SETTER espoleta 120 mm, compatible con los carros Leopard, por un precio de 2,2 millones de euros, añade el reporte de EFE.

Lo mismo ocurrió con los contratos para la adquisición de lanzacohetes de alta movilidad Silam y el sistema de misiles contracarro Spike L.R., ambas capacidades destinadas al Ejército de Tierra y valoradas en casi 1.000 millones de euros.

En tanto, «con la empresa Netline Communications Technologies se ha dado marcha atrás a un contrato de 1,4 millones para la compra de material complementario a los inhibidores de frecuencia con los que ha equipado a los vehículos de las Fuerzas Armadas y otro de 470.000 euros para la sincronización de esos inhibidores», detalla EFE.

Desde la agencia recordaron que las anulaciones comenzaron a formalizarse la pasada semana, antes incluso de la aprobación del Real Decreto que entregó soporte legal al boicot a las empresas israelíes.

Sigue leyendo:

Gobierno de España anuncia el envío de un buque para asistir a la Flotilla Global Sumud que viaja rumbo a Gaza

El Ciudadano

Relacionados

El Ciudadano

15 empresas acusadas de colaborar con genocidio de Israel en Gaza: Amnistía afirma que “la dignidad humana no es mercancía”

Hace 5 días
El Ciudadano

Israel bombardea zonas de ayuda y colapsa hospital en Gaza: 64 muertos

Hace 3 meses
El Ciudadano

Recibe Israel nueva ráfaga de misiles desde Irán; cifra oficial de muertes asciende a 14

Hace 3 meses
El Ciudadano

Más de 400 asesinados por disparos cerca de centros de distribución de la Fundación Humanitaria de Gaza, respaldada por Israel y Estados Unidos

Hace 3 meses
El Ciudadano

“Periodistas bajo fuego”: ataque israelí al Hospital Nasser deja 5 comunicadores muertos y conmoción global

Hace 1 mes
El Ciudadano

Irán responde con bombardeos tras ataques israelíes a sus instalaciones nucleares

Hace 3 meses
El Ciudadano

Israel bombardea Teherán, capital de Irán

Hace 3 meses
El Ciudadano

Israel ataca a Siria: Lanza misiles contra Ministerio de Defensa y Palacio de Gobierno en Damasco

Hace 2 meses
El Ciudadano

Netanyahu planea ocupación total de Gaza pese a advertencias de desastre humanitario y muerte de rehenes

Hace 2 meses

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano