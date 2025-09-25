Ministerio de Defensa de España anuló decenas de contratos adjudicados a empresas de Israel

El Ministerio de Defensa de España ha procedido a anular decenas de contratos adjudicados a empresas israelíes del ámbito militar, decisión que se enmarca en el plan de desconexión de la tecnología israelí impulsado por el gobierno español.

La información fue consignada por la agencia EFE, que accedió a la plataforma de contrataciones del Estado. En esa línea, se detalló que las cancelaciones afectan a contratos en su mayoría suscritos en los últimos 2 años.

Dentro de los acuerdos anulados, se encuentra uno para la adquisición de guías láser destinadas al combate aéreo, por un valor de 207 millones de euros. También se canceló una compra a Israel Military Industries (IMI) del programador M339 SETTER espoleta 120 mm, compatible con los carros Leopard, por un precio de 2,2 millones de euros, añade el reporte de EFE.

Lo mismo ocurrió con los contratos para la adquisición de lanzacohetes de alta movilidad Silam y el sistema de misiles contracarro Spike L.R., ambas capacidades destinadas al Ejército de Tierra y valoradas en casi 1.000 millones de euros.

En tanto, «con la empresa Netline Communications Technologies se ha dado marcha atrás a un contrato de 1,4 millones para la compra de material complementario a los inhibidores de frecuencia con los que ha equipado a los vehículos de las Fuerzas Armadas y otro de 470.000 euros para la sincronización de esos inhibidores», detalla EFE.

Desde la agencia recordaron que las anulaciones comenzaron a formalizarse la pasada semana, antes incluso de la aprobación del Real Decreto que entregó soporte legal al boicot a las empresas israelíes.

