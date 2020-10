Ministro de Sanidad de España pide disculpas por hacer, lo que le pide a los ciudadanos que no hagan

El ministro de Sanidad de España, Salvador Illa, ha solicitado en reiteradas oportunidades a los ciudadanos quedarse en casa y evitar los eventos sociales, sin embargo, acudió a una entrega de premios con unas 80 personas.

Ante las críticas generadas, el titular de la cartera de Salud, pidió disculpas a los ciudadanos por su presencia en una entrega de premios con más de 80 asistentes mientras el país se encuentra en estado de alarma por el coronavirus.

El funcionario destacó que el acto cumplía con todas las normas establecidas para evitar la propagación de virus, pero reconoció que la mejor opción es no asistir a este tipo de eventos.

“Es verdad que el acto cumplía con las reglas y las distancias de seguridad, pero hasta en los actos donde se cumplen todos los requisitos es mejor evitarlo: la mejor distancia es no estar“, dijo Illa desde la tribuna del Congreso de los Diputados.

La noche del lunes cuatro miembros del Gobierno acudieron a una gala de premios organizada por el diario El Español en el Casino de Madrid.

Al acto acudieron también destacados dirigentes de la oposición, autoridades regionales de Madrid, la Fiscal General del Estado y grandes empresarios.

Según la información ofrecida por El Español, en total se reunieron unos 80 invitados –sin contar escoltas– que no superaron el aforo del 33 por ciento del casino, donde las mesas se dispusieron para crear una distancia de seguridad entre los comensales.

Sin embargo, las fotografías del evento generaron una ola de indignación en redes sociales, mostrando a buena parte de la élite política –algunos de ellos sin mascarillas– reunida en un espacio cerrado mientras las restricciones contra el virus se extienden por todo el país.

La presencia del titular de Sanidad es especialmente relevante, ya que su departamento lleva meses pidiendo a los ciudadanos limitar su actividad social incluso más allá de las normas vigentes para contener al virus.

“En mi caso, estuve en representación institucional el tiempo estrictamente necesario para arropar a las fuerzas armadas, premiadas por su trabajo en la pandemia. Tras la entrega del galardón me fui, no me quedé a cenar”, explicó este miércoles el ministro de Sanidad.

Sin embargo, añadió que “muchos ciudadanos no lo han entendido”, y a su modo de ver “tienen razón”.

Con información de Sputnik

