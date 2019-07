Mohammed Saleen: El hombre que se dedica a capturar serpientes y devolverlas a su hábitat

El hombre serpiente ha capturado más de 200 mil reptiles en 30 años

La ciudad de Bophal, ubicada en el centro de la India, es conocida por los abundantes reptiles que la pueblan. Según cifras oficiales, cada año unas 50.000 personas mueren en ese país a causa de mordeduras de serpientes.



Es por ello que la labor de Mohammed Saleem ha ganado notoriedad y admiración en todo el mundo. Mejor conocido como «Saleem Saanpwaale» (El hombre serpiente) ha capturado más de 200 mil reptiles en 30 años.



«Tengo un récord de 222.000 serpientes hasta ahora, incluyendo algunas de la casa del jefe de gobierno y de la casa del gobernador», dijo Saleem en una entrevista con la agencia EFE publicada por el diario peruano El Comercio.



El oficio lo heredó de su padre, un herpetólogo autodidacta. Desarrollarlo le ha traído muchas satisfacciones pero también graves riesgos. A lo largo de tres décadas ha sufrido cuatro mordeduras casi fatales.

Con una barra de hierro y un envase de vidrio en la mano se ha dedicado a rescatar las serpientes que rondan en viviendas, hospitales, hoteles o incluso en las residencias y oficinas de altos funcionarios.



Sin protección alguna, el hombre captura lo que bien podría ser una víbora de russell, de escala de sierra o una cobra, algunas de las especies de serpientes venenosas más mortíferas de esa región de la India.



«He estado en cuidados intensivos por cuatro picaduras de cobras», dijo Saleem, recordando el horror cotidiano de su vida en la batalla contra los reptiles.

Pero esas «experiencias próximas a la muerte y el estremecimiento que produce atrapar a las serpientes» no lo han detenido, por ello ejerce como único cazador de serpientes de la Corporación Municipal de Bhopal.

«Incluso, después de 30 años, todavía siento el reflejo instintivo que experimenté después de mi primera cacería. Me encanta esa sensación», relató.



La primera lección es, dice, que aunque «las serpientes pueden parecer aterradoras, no son enemigas del hombre a menos que las molestes».

«Mientras me acerco para atrapar una serpiente, parece que estoy en una situación de combate. Sin embargo, no es lo que siento dentro de mí. Yo voy a rescatar a un pobre reptil que tal vez se enfrenta a un peligro real entre la gente que lo rodea«, explicó.



Entonces, «cuando llegas al lugar, no debes descuidar el siseo. Escucha cuidadosamente. Hay que escucharlo antes de encontrarla, de lo contrario aumenta el riesgo de ser atacado», continuó el hombre describiendo su ritual de cacería.



Finalmente, cuando descubres el lugar en el que se esconde, «saca la vara, sujeta su cabeza, agarra su cola y mantenla boca abajo. Luego introdúcela en un envase», recetó Saleem.

La rutina del cazador termina realmente en el bosque a donde acude para liberar a las serpientes que ha capturado.



India, que alberga a más de 270 especies de serpientes, 60 de ellas consideradas como muy venenosas, solía ser conocida como la tierra de los encantadores de serpientes que atraen a multitudes de espectadores en las orillas de las carreteras.



Los encantadores de serpientes hipnotizaban a las multitudes con su habilidad para controlar a las peligrosas criaturas y colectaban monedas para mantenerse a sí mismos y a sus animales.



Y aunque la práctica fue prohibida en el país asiático para defender a las serpientes, todavía pueden encontrarse algunos practicando en el interior del país o en lugares turísticos.



Además en la India los hindúes creen que la cobra india es una serpiente sagrada asociada con el dios Shiva. Así, durante el festival anual «Naag-Panchami», los devotos adoran a la cobra como si se tratara de otra deidad hindú.

