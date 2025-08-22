La capital rusa incorporará cinco autobuses eléctricos con función de conducción autónoma, informó el director general de la empresa estatal «Mosgortrans», Nikolái Asaul, según comunicó el servicio de prensa de la entidad.

Actualmente, en Moscú operan 2.400 autobuses eléctricos. El mes pasado se firmó un acuerdo para el suministro de 700 unidades de nueva generación, algunas de las cuales incluirán funciones de conducción autónoma.

“Se trata de modelos experimentales, en torno a cinco vehículos, que contarán con control totalmente digital, gestión inteligente de la velocidad y sistemas de visión LiDAR (tecnología láser para detección y orientación en el espacio)”, explicó Asaul durante el foro “Sistemas no tripulados: tecnologías del futuro”.

El director de «Mosgortrans» señaló que los autobuses eléctricos no solo representan un transporte ecológico y cómodo, sino también un paso clave hacia la implantación de la conducción autónoma, ya que los autobuses a gas o diésel no pueden ser automatizados.

El servicio de prensa subrayó que la introducción de autobuses eléctricos sin conductor puede aumentar la seguridad de los viajes urbanos.

Desde septiembre de 2024, la red mediática TV BRICS brinda apoyo informativo a los proyectos de Moscú en el ámbito del transporte urbano de pasajeros, tras la firma de un acuerdo de cooperación con «Mosgortrans». La colaboración busca fortalecer los vínculos de la capital rusa con otras ciudades de los países BRICS+ en materia de desarrollo de proyectos de infraestructura.

*Fotografía: empresa estatal «Mosgortrans».

*Artículo publicado originalmente por TV BRICS