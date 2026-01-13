«Muchas cosas apuntan a que lo más difícil está por venir»: Primera ministra de Dinamarca en la antesala de crucial reunión con Marco Rubio en EEUU por Groenlandia

El ministro de relaciones exteriores de Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen, confirmó que este miércoles se reunirán en la Casa Blanca con el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, y con el vicepresidente JD Vance, para conversar «cara a cara» -según consignaron medios daneses- la «situación» de Groenlandia.

La reunión tendría lugar este miércoles 13 de enero y en la víspera, la primera ministra del país nórdico, Mette Frederiksen (en la foto), reiteró su calificación de «inaceptable» a la presión de Washington por apoderarse de la isla y advirtió que la situación «podría agravarse».

«No ha sido fácil hacer frente a una presión del todo inaceptable de nuestro aliado más estrecho desde tiempos inmemoriales. Pero muchas cosas apuntan a que lo más difícil está por venir», afirmó Frederiksen en una conferencia de prensa junto al presidente autónomo de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, citada por distintas agencias internacionales.

Por su parte, el líder de Groenlandia aseguró en la previa de la reunión con Marco Rubio que su nación prefiere seguir siendo parte de Dinamarca antes que convertirse en territorio de Estados Unidos.

«Groenlandia no está en venta y no quiere unirse a Estados Unidos», declaró tajante Jens-Frederik Nielsen.

Seguiremos informando. Continúa leyendo:

