Muere ballena beluga durante intento de rescate en el río Sena

Una ballena beluga que se desvió hacia el río Sena y comenzó a nadar en dirección a París murió durante un ambicioso esfuerzo de rescate destinado a ayudarla a regresar a sus tradicionales aguas frías del Ártico.

El animal de cuatro metros fue sacrificado por veterinarios después de que desarrollara dificultades respiratorias mientras era trasladado por carretera a la costa de Normandía. Horas antes, había sido sacado del agua dulce del Sena, donde no pudo sobrevivir.

“A pesar de una operación de rescate sin precedentes para la beluga, nos entristece anunciar la muerte del cetáceo”, tuiteó el prefecto del departamento de Calvados.

“Durante el viaje, los veterinarios confirmaron un empeoramiento de su estado, en particular de sus actividades respiratorias, y al mismo tiempo notaron que el animal tenía dolor y no respiraba lo suficiente”, dijo a Associated Press Florence Ollivet Courtois, una experta francesa en animales salvajes.

“El sufrimiento del animal era evidente, por lo que era importante liberar su tensión, por lo que tuvimos que proceder a la eutanasia”.

Courtois dijo que la ballena experimentó angustia después de que la trasladaron a un camión refrigerado y durante el viaje de aproximadamente 99 millas (160 km) hasta la costa de Normandía.

El grupo conservacionista Sea Shepherd France dijo que los exámenes veterinarios posteriores a la extracción de la beluga del río mostraron que no tenía actividad digestiva. Los miembros de la organización habían intentado sin éxito desde el viernes alimentar con peces a la ballena.

La ballena de cuatro metros (13 pies) y con bajo peso fue vista hace más de una semana en dirección a París y quedó varada a 80 millas tierra adentro desde el Canal en Saint-Pierre-la-Garenne en Normandía.

Desde el viernes, el movimiento del animal hacia el interior había sido bloqueado por una esclusa a 43 millas al noroeste de París y su salud se había deteriorado después de que se negó a comer.

El miércoles por la mañana temprano, la ballena de 800 kg fue sacada del agua con una red en la primera etapa de una ambiciosa operación de rescate. Más de 20 buzos participaron en la operación y los rescatistas que manejaban las cuerdas tuvieron que intentar varias veces entre las 10 p. m. y las 4 a. m. atraer al animal hacia las redes para sacarlo del agua. Fue colocado en una barcaza bajo el cuidado inmediato de una docena de veterinarios.

Anuncio publicitario

Luego fue trasladado a un camión frigorífico para transportarlo a la costa. Se preparó una cuenca de agua de mar en una esclusa en el puerto del Canal de Ouistreham para la ballena, que pasaría tres días bajo observación en preparación para su liberación.

Pero durante su viaje a la costa, desarrolló dificultades para respirar y fue sacrificado.

“La decisión de sacrificar a la beluga se tomó porque estaba demasiado debilitada para volver a ponerla en el agua”, dijo Guillaume Lericolais, subprefecto de la región francesa de Calvados.

Las autoridades habían advertido sobre la mala salud del animal cuando lo sacaron del Sena el miércoles por la mañana.

“Los veterinarios no son necesariamente optimistas”, dijo a BFM TV Isabelle Dorliat-Pouzet, una alta funcionaria de la prefectura de Eure, cuando el animal fue sacado del Sena. «Es terriblemente delgado para una beluga y eso no es un buen augurio para su esperanza de vida a mediano plazo».

A fines de mayo, una orca gravemente enferma nadó decenas de millas río arriba y murió por causas naturales después de que fracasaran los intentos de guiarla de regreso al mar.

En septiembre de 2018, se vio una beluga en el río Támesis , al este de Londres, en lo que entonces era el avistamiento más al sur de una beluga en las costas británicas.

Las ballenas beluga suelen vivir en manadas en las aguas del Ártico.

Fuente: The Guardian